В центре под Солнечногорском разработали уникальные программы реабилитации участников СВО

Участники СВО с этого года проходят уникальные программы реабилитации в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования России. Об этом стало известно в ходе посещения центра в деревне Лыткино губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.