В центре под Солнечногорском разработали уникальные программы реабилитации участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Участники СВО с этого года проходят уникальные программы реабилитации в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования России. Об этом стало известно в ходе посещения центра в деревне Лыткино губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Глава региона проведал военнослужащих и пообщался с медперсоналом. ФНКЦ был создан в 2014 году для помощи пациентам с тяжёлыми повреждениями головного мозга. С прошлого года там проходят восстановление сотрудники Росгвардии, пострадавшие от минно-взрывных травм, а с этого – раненые во время спецоперации.
ФНКЦ оснащён современной техникой. Там работают высококлассные неврологи, хирурги, нейрохирурги и травматологи. В центре имеются кабинеты с аппаратами на основе биологической обратной связи, залы лечебной физкультуры, бассейны, лаборатория восстановления движения. Там заново учат дышать, самостоятельно ходить и ощущать предметы.
Губернатор побывал в отделениях нейрореанимации и нейрореабилитации, ознакомился с уникальными разработками центра, в том числе на основе VR-технологий. В институте есть собственная лаборатория, где на 3D-принтере из современных материалов воссоздают утраченные фрагменты черепа. В операционных – современное оборудования.
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«Приятно находиться в этом высокотехнологичном центре, который оказывает, наверное, самую сложную медицинскую помощь, в том числе ребятам, попадающим сюда из зоны СВО. Много лет институт занимается сложными клиническими случаями, научными разработками. Нейрореанимационную помощь здесь уже получили около 100 участников спецоперации, в том числе из Подмосковья, – сказал Воробьёв.
«Месяц назад я получил черепно-мозговую травму при взрыве. Из Соледара меня сразу доставили в Питер, сделали операцию, а потом сюда. Нахожусь в центре уже две недели, прохожу реабилитацию последствий контузии и переломов костей черепа. В программе восстановления – терапия, физиотерапия, работа на тренажёрах», – поделился участник СВО Тимур.В центре разработан уникальный проект «Возвращение». Его задача – максимально быстро эвакуировать пациентов с тяжёлой черепно-мозговой травмой в стационар с высокотехнологичной нейрореанимацией и нейрореабилитацией. Специальный «Врачебный десант» из молодого профессорского состава находится в зоне СВО. Там развёрнута нейрооперационная для экстренной помощи раненым, налажена эвакуация бойцов в центр под Солнечногорском. Такой практики высокотехнологичного лечения и реабилитации пока нет нигде в России.
«В рамках программы «Возвращение» мы проработали определённую логистику: коллеги передают нам изображение с МРТ, мы в 3D-моделировании это всё преобразуем и изготавливаем фрагмент черепа. Далее стерилизуем его уникальным способом, упаковываем и отвозим на линию соприкосновения для операции», – рассказал директор центра, член-корреспондент РАН Андрей Гречко.По его словам, в Лыткине – 100 тыс кв м эксплуатируемых площадей, есть нейрореанимация и нейрохирургия, научный комплекс. Дополнительно разворачиваются реабилитационные площади для участников СВО. Только в этом году санавиация эвакуировала из медучреждений Подмосковья 600 пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Прямой маршрут сохраняет много жизней.
Губернатор побывал в отделениях нейрореанимации и нейрореабилитации, ознакомился с уникальными разработками центра, в том числе на основе VR-технологий. В институте есть собственная лаборатория, где на 3D-принтере из современных материалов воссоздают утраченные фрагменты черепа. В операционных – современное оборудования.
«Изготавливаем импланты для закрытия дефектов костей черепа. Можем сделать форму для реконструкции любой сложности. Наша операционная оснащена по последнему слову техники. В ней имеются операционный микроскоп, С-дуга, станции навигации и нейромониторинга. Всё это позволяет выполнять широкий спектр нейрохирургических операций» – рассказал врач-нейрохирург Владимир Дементьевский.В центре используют и другие продвинутые технологии. Например, сверхвысокочастотная радиотермометрия позволяет измерять температуру коры мозга и обнаруживать очаги повреждения. Ещё одна новинка – аппарат терапевтической гипотермии. Он позволяет нивелировать повреждающие факторы для коры головного мозга. Ещё одна современная технология – транскраниальная магнитная стимуляция. За счёт использования магнитных полей определённой частоты врачи воздействуют на мозг, чтобы активизировать процессы, которые помогут восстановить его сознание. Это российская разработка.
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Лора Луганская