В центре Севастополя возобновлено движение транспорта после ракетной атаки ВСУ

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В центре Севастополя возобновили движение автотранспорта и работу морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте после ракетной атаки со стороны Украины. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Возобновляется движение транспорта по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта», - говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что проехать по Советской улице по-прежнему нельзя.
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Элина Позднякова