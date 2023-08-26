В украинских барах начали бойкотировать алкогольный коктейль из-за России

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Украинцы объявили бойкот Aperol Spritz из-за России.
The Washington Post пишет, что украинцы считают, что употребление коктейля Aperol Spritz поддерживает Россию, из-за чего в местных барах начали его бойкотировать.
Несмотря на заявления компании о прекращении рекламных акций и сокращении бизнеса в РФ, на Украине эти заявления воспринимаются банальностью.
Россия, Германия, Франция, Италия и США является одним из важных рынков группы Campari по продажам Aperol.
В прошлом году компания продала в РФ и на Украине примерно 3% всего объема реализованной продукции. В январе-марте 2023 года международные продажи выросли на 20%.
Ранее врачи рассказали об опасностях напитков со льдом в отпуске. Кишечная палочка, сальмонелла и холерный вибрион могут таиться в кубиках льда для коктейлей и мороженом, которое приготовили, используя грязную воду. При оттаивании микробы попадают в напитки и вызывают серьёзные кишечные инфекции, рассказала микробиолог из Университетского колледжа Лондона Джоанн Сантини.
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«В Украине многие бары теперь его бойкотируют за решение владельца бренда, итальянской компании Campari, продолжить работу в России. Некоторые бары предлагают теперь коктейль на альтернативной основе от других компаний, а магазины отказываются продавать продукцию компании», —сказано в материале The Washington Post.
Россия, Германия, Франция, Италия и США является одним из важных рынков группы Campari по продажам Aperol.
В прошлом году компания продала в РФ и на Украине примерно 3% всего объема реализованной продукции. В январе-марте 2023 года международные продажи выросли на 20%.
Ранее врачи рассказали об опасностях напитков со льдом в отпуске. Кишечная палочка, сальмонелла и холерный вибрион могут таиться в кубиках льда для коктейлей и мороженом, которое приготовили, используя грязную воду. При оттаивании микробы попадают в напитки и вызывают серьёзные кишечные инфекции, рассказала микробиолог из Университетского колледжа Лондона Джоанн Сантини.
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Мария Фирсова