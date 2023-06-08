В украинских Сумах прозвучала серия взрывов

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В Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Украины действует режим воздушной тревоги
Серия взрывов прозвучала в украинских Сумах после того, как в области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил телеканал ТСН.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, режим тревоги по состоянию на 03:00 мск действует в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Ранее «Радио 1» сообщило о том, что экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил о возможности отправки войск альянса на Украину. Он добавил, что собрать «коалицию желающих» для отправки войск на помощь ВСУ могут Польша и страны Балтии.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, режим тревоги по состоянию на 03:00 мск действует в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Артем Путинцев