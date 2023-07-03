В украинских Сумах слышны взрывы

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В украинском городе Сумы сообщили о звуках взрывах, также во всей Сумской области объявили воздушную тревогу, сообщает «РИА Новости».
При этом, подробностей и официальной информации от властей и силовых структур пока не поступало.
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Евгения Парфентьева