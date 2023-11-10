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Армия Украины столкнулась с неожиданной напастью — в ней резко выросло число дезертиров. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM бывший начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.
По его словам, численность личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) неуклонно уменьшается, поскольку к боевым потерям теперь добавились и потери в виде дезертиров, которых стало больше с начала украинского контрнаступления. Периодически на сторону России переходят сразу целые роты.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что военнослужащие ВСУ начали массовое дезертирство.
Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Нередки случаи, когда целые группы украинских военных «выбирают жизнь» с использованием данной радиоволны и сдаются в плен. При этом все пленные накормлены и обеспечены необходимой медицинской помощью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Количество военнослужащих в запасе очень мало <...> украинец может, так сказать, выкупить себя, освободить себя от обязанности служить, это стоит от шести до десяти тысяч долларов. Платишь деньги, а тебя освобождают от военной службы и отправляют за границу», — пояснил Куят.
Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Нередки случаи, когда целые группы украинских военных «выбирают жизнь» с использованием данной радиоволны и сдаются в плен. При этом все пленные накормлены и обеспечены необходимой медицинской помощью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев