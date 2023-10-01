В украинском городе Умань загорелось зернохранилище

Фото: istockphoto/RamonCast
Глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец сообщил о возгорании в зернохранилище в Умане.
«К сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно», — сообщил Табурец.По его словам, в Черкасской области ночью была предпринята массовая атака беспилотников. Сейчас в регионе ликвидируют последствия ЧП, на месте ведут работы профильные службы.
Читайте также:
РИА Новости: Под Авдеевкой пресечена попытка контрнаступления штурмгруппы ВСУ
Полковник Райснер: ВСУ потеряли уже треть всех танков Leopard, переданных Киеву
Минобороны: Комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
Мария Фирсова