В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО. Об этом Народный фронт Республики Бурятия сообщил в Телеграм-канале.
«Надежде Васильевне уже почти 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, она жизнерадостна и активна и не упускает возможности прогуляться по городу. В августе пожилая женщина решила оказать помощь нашим военнослужащим и перечислила 300 тыс. руб. в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для Победы», — говорится в публикации.
По словам пенсионерки, она внимательно следит за новостями и переживает за ребят на передовой.
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