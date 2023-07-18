В Великобритании изучат подбитые российские танки из зоны СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
Глава штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакина заявил, что несколько российских танков, сбитых в зоне СВО, доставлены в Британию. Об этом пишет The Daily Telegraph.
«Работающие на нас ученые анализируют каждую мелкую особенность. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней можно бороться», — цитирует издание слова Радакина.
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Диана Аванесян