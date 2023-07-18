Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Великобритании изучат подбитые российские танки из зоны СВО

В Великобритании изучат подбитые российские танки из зоны СВО

18 июля 2023, 06:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакина заявил, что несколько российских танков, сбитых в зоне СВО, доставлены в Британию. Об этом пишет The Daily Telegraph.

По словам военного, танки ВС РФ будут переданы научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун. Военный напомнил, что Великобритания входит в клуб государств, делящихся друг с другом информацией о российской военной технике или технике других стран, якобы представляющих угрозу.

«Работающие на нас ученые анализируют каждую мелкую особенность. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней можно бороться», — цитирует издание слова Радакина.

Читайте также:

TAS: Изможденный вид Зеленского на саммите НАТО свидетельствует о трудностях ВСУ;

В Харькове прогремели взрывы;

Российские бойцы отбили попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества.

#танки
#Россия
#Великобритания
Читайте нас в
Российские бойцы отбили попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества
18 июля 2023, 05:38

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России пресекли попытки украинской армии занять позиции в районе Серебрянского лесничества, отбитые ранее российскими военными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы группировки войск «Центр» Александра Савчука.
«Подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией противник отступил, понеся потери в живой силе и техник», — цитирует ТАСС слова начальника пресс-службы группировки войск «Центр» Александра Савчука.

Он добавил, что на Сватовском направлении артиллерийским огнем были сорваны две атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ под Кременной;

В Харькове прогремели взрывы;

ВС РФ поразили пункты размещения ВСУ в Краматорске и Запорожье.

#ВС РФ
#спецоперация
#Сватовское направление
Читайте нас в
Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ под Кременной
18 июля 2023, 04:49

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллерийский расчёт САУ 2С19 "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ликвидировал танк ВС Украины при попытке ремонта гусеницы точным попаданием на Сватовско-кременском направлении в ЛНР.
«Сейчас была огневая задача, был танк, у него сбили гуслю (слетела гусеница), приехала к нему ремонтная команда, вот только что по нему отработали. Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена», — цитирует агентство слова командира батареи с позывным «Шаман».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Харькове прогремели взрывы;

ВС РФ поразили пункты размещения ВСУ в Краматорске и Запорожье;

Хуснуллин сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный мост.

#танк
#ВСУ
#спецоперация
Читайте нас в
В Харькове прогремели взрывы
18 июля 2023, 04:36

3sbworld3sbworld

В Харькове слышны взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал ТСН.
«В ночь на вторник, 18 июля, взрывы раздались в Харькове», — пишет украинское издание.

Предварительно, в городе сработала система ПВО.

Читайте также:

В Одессе и Николаеве произошли взрывы

ВС РФ поразили пункты размещения ВСУ в Краматорске и Запорожье

НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотника

#Харьков
#взрывы
#Украина
Читайте нас в
ВС РФ поразили пункты размещения ВСУ в Краматорске и Запорожье
18 июля 2023, 00:12

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России совершили удары по пунктам размещения живой силы и военной техники противника в Курахово, Краматорске, Запорожье и Днепропетровской области. Об этом сообщает «Военное обозрение».
Уточняется, что в Краматорске ликвидирован пункт дислокации личного состава ВСУ и склад с боеприпасами и оружием. Также взрывы были слышны в Курахово. Удары по Запорожью российские бойцы нанесли ракетами и БПЛА типа «Герань».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Хуснуллин сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный мост;

Глава Минобороны Украины Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине;

Сенатор от Крыма Ковитиди: Мировая общественность попытается усадить Украину за стол переговоров к осени.
#СВО
#спецоперация
#ВСУ
Читайте нас в
Хуснуллин сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный мост
17 июля 2023, 22:31

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный 250-метровый мост.
По словам Хуснуллина, для устранения повреждений не удастся использовать технологию, которую применяли осенью 2022 года после атаки на Крымский мост.
 
«Будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами поднимать эти пролеты», —рассказал о планах Хуснуллин.
По данным вице-премьера, несколько сотен строителей и проектировщиков привлекут к работам по восстановлению моста в ближайшие дни. Работы будут идти в круглосуточном режиме.

Читайте также: 

Хуснуллин: До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста

Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению

Военный эксперт Баранец заявил, что Крымский мост не смогли защитить из-за плохой погоды
#Крым
#Крымский мост
#Хуснуллин
Читайте нас в
Глава Минобороны Украины Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине
17 июля 2023, 21:12

Фото:istockphoto/vadimrysev

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что некоторые положения украинской Конституции необходимо «уточнить» перед вступлением страны в НАТО.
В частности, по мнению Алексея Резникова, можно считать устаревшей конституционную норму о недопустимости размещения иностранных военных баз на украинской территории страны, сообщает Liga.net.
 
«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом» или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — высказал мнение министр Резников.
Резников призывает украинцев понимать, что стране придется воспринимать неоднозначные формулировки в качестве «возможности и задачи», овладевать «искусством возможного» на новом уровне и не считать неоднозначные формулировки предательством.

Ранее Зеленский во время визита в Германию посетил базу, где тренируются военные ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о визите на военную базу в городе Аахен (Германия), где проходят тренировки украинские военные.

«Я посетил военную базу в Аахене, где украинские военные проходят обучение. Мы с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем встретились с украинскими солдатами. Я также вручил бойцам государственные награды», — отметил Зеленский.
Читайте также:

В США десантные корабли планируют оснастить БПЛА

Трамп заявил, что Китай полностью контролирует Байдена

Politico: Китай использует базу на Кубе для слежения за США

#Украина
#Конституция
#военные базы
Читайте нас в
Сенатор от Крыма Ковитиди: мировая общественность попытается усадить Украину за стол переговоров к осени
17 июля 2023, 20:46

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что страны Запада попытаются усадить за стол переговоров Украину к осени, так как от киевского режима все устали.
««Лавочка» закрывается и байдены-зеленские, а также целая компания их вечно голодных компаньонов по кровавому бизнесу останутся без миллионных заработков», — пояснила Ковитиди.

Сенатор дополнила, что Украине и их хозяевам необходима «эскалация вооруженного конфликта с РФ».

Напомним, ранее Ковитиди заявила, что дату для теракта Крымского моста выбрали враги России не случайно. Сенатор напомнила в беседе с RT, что 17 июля — это день гибели царской семьи Романовых.

Она также отметила, что граждан России хотят напугать, поэтому и выбрали эту важную историческую дату.

Читайте также:

Сенатор Ковитиди прокомментировала теракт на Крымском мосту

Американский экс-разведчик Риттер: Россия полностью разгромит ВСУ к концу лета

Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине
#Ковитиди
#Крым
#Запад
#Украина
#киевский режим
Читайте нас в
Брынцалов: в Реутове для новых регионов и участников СВО собрали 500 тонн гуманитарной помощи
17 июля 2023, 16:48

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Реутове собрали около 500 тонн гуманитарной помощи для жителей новых регионов и участников СВО, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он представил отчёт о своей депутатской работе в Реутове за полтора года, сделав акцент на поддержке участников спецоперации и их семей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На мероприятии, которое состоялось в областном Центре опережающей профессиональной подготовки, собрались военнослужащие, семьи мобилизованных, волонтёры и руководители местной администрации. 
«Очень значимый вклад внесли жители и бизнес Реутова. В городском округе удалось собрать почти 500 тонн гуманитарной помощи, 406 жителей Реутова стали волонтёрами. Все, даже самые сложные житейские вопросы, решаются благодаря сплочённости быстро и оперативно», – сказал парламентарий.
Игорь Брынцалов напомнил, что на региональном уровне был принят целый ряд мер для поддержки бойцов и их близких. 
«Вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и региональным правительством сегодня мы сделали так, что семьям участников СВО предоставляется устройство детей в детсад без очереди, освобождение от платы за присмотр и уход за ребёнком в детских садах, бесплатное двухразовое питание в школе, продлёнка для школьников, бесплатные кружки и секции, бесплатное питание в вузах и ссузах и многое другое», – перечислил председатель Мособлдумы.
Он добавил, что была установлена дополнительная льгота в рамках «социальной газификации» для призванных по мобилизации. Помимо этого, мобилизованных и добровольцев освободили от транспортного налога.
«Получившие ранения участники СВО могут бесплатно обслуживаться в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки». Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии могут получить бесплатную психологическую помощь на дому, по телефону или в центрах социального обслуживания», – отметил Брынцалов.
Председатель Мособлдумы поблагодарил волонтёров и неравнодушных жителей, вместе с которыми удаётся поддержать участников СВО, семьи бойцов, и делать жизнь в городском округе лучше. 

Читайте также: 

Брынцалов: выполнено 5 тыс наказов жителей Реутова по социальной сфере

Брынцалов: в Подмосковье реализуют 150 проектов импортозамещения на 130 млрд рублей

Брынцалов занял второе место в июньском медиарейтинге глав региональных парламентов




 

 

#Мособлдума
#СВО
#спецоперация
#гуманитраная помощь
#Игорь Брынцалов
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Полковник Матвийчук заявил, что Крымский мост атаковали малозаметные дроны примерно с 300 кг взрывчатки
17 июля 2023, 16:10

Фото: istockphoto / R_Type

По словам полковник запаса Анатолия Матвийчука, Крымский мост, судя по всему, атаковали малозаметные компактные дроны, которые трудно обнаружить с помощью радиолокационных станций.
Такое мнение военный эксперт высказал в интервью Pravda.Ru. Однако он предположил, что для теракта на Крымском мосту были использованы такие же дроны, созданные по технологии Стелс, как и при попытке атаковать Черноморский флот РФ, но про их особенности говорить рано. 

Матвийчук отметил, что когда такие БПЛА идут на большой скорости, их очень тяжело обнаружить с помощью РЛС. Эксперт сообщил, что британцы поставили Украине порядка 150 подобных аппаратов. Часть из них уже была применена. Как пояснил полковник, БПЛА управляются дистанционно посредством космической связи.

Читайте также: 

Сенатор Ковитиди прокомментировала теракт на Крымском мосту. 

Депутат Белик назвал атаку на Крымский мост кощунственным и беспощадным терактом. 

Военный эксперт Баранец заявил, что Крымский мост не смогли защитить из-за плохой погоды. 
#теракт
#Крым
#БПЛА
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников