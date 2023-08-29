В Великобритании назвали основную причину провала ВСУ

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Британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс заявил, что сложности в продвижении ВС Украины связаны с превосходством российской армии в воздушном пространстве. Об этом он сказал в ходе интервью телеканалу TalkTV.
«Цифры против ВСУ. У них нет превосходства в воздухе. И это ключевой фактор, который играет против них», — отметил Диггинс.
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