В Великобритании высоко оценили российский БПЛА «Ланцет»

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Российский БПЛА «Ланцет» может стать серьезной угрозой для ВСУ в случае более широкого использования. К такому выводу пришло издание The Telegraph.
«Недавно "Ланцеты" уничтожили поставленную Украине французскую САУ CAESAR. Гигантская гаубица получила прямое попадание от беспилотника, который разорвал ее на куски», — пишет издание.
В публикации также говорится, что эксперты заявили о высоких возможностях «Ланцета». Они уверены, что если ВС РФ начнут расширенно их использовать, то это обернется проблемами для ВСУ на линии соприкосновения.
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