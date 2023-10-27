В Венгрии раскрыли, почему Евросоюз не признаёт очевидное поражение Украины

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Западные политики не хотят признавать очевидного проигрыша Украины. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что военные эксперты уже давно открыто говорят о поражении Украины, а западные политики не осмеливаются этого признавать, поскольку это будет говорить о неправильно выбранной стратегии.
По словам Орбана, стратегия Запада заключалась в выигрыше Украины с последующим смещением президента России Владимира Путина. Однако теперь такое развитие событий невозможно, подчеркнул венгерский премьер-министр.
Ранее советник Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия выступает за принятие новой стратегии, которая будет направлена на мирное урегулирование конфликта на Украине.
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По словам Орбана, стратегия Запада заключалась в выигрыше Украины с последующим смещением президента России Владимира Путина. Однако теперь такое развитие событий невозможно, подчеркнул венгерский премьер-министр.
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Анастасия Чинкова