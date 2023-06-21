В Венгрии заявили об опустевшей кассе Евросоюза из-за помощи Украине

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В Венгрии заявили, что ЕС хочет выделить Киеву еще 50 млрд евро, хотя касса уже опустела
Генеральный секретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что кошелек Европейского союза (ЕС) в настоящее время пуст, однако блок планирует предоставить Киеву дополнительные 50 миллиардов евро, передает РИА Новости.
Деметер подчеркнул, что для изменения бюджета Евросоюза требуется единогласное согласие всех членов союза. Он также заметил, что Венгрия не получила ни одной копейки от предназначенных для нее средств от ЕС, и поэтому дебаты по вопросу дополнительного финансирования обещают быть уникальными и занимательными.
Политик также выразил желание получить ответ на этот сложный вопрос, когда будут представлены письменные предложения о новых взносах в общий бюджет союза.
Ранее политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что в Евросоюзе из-за антироссийских санкций и ситуации на Украине назрел раскол, есть страны, которые не поддерживают общую политику Европы по этим вопросам. К ним, по мнению эксперта, относятся Венгрия, а также Сербия, Словакия, Греция.
«Итак, из-за финансирования военных операций и поддержки Украины, бюджет ЕС исчерпан, и для его пополнения необходимо внести десятки миллиардов евро», — подчеркнул он, отмечая, что большинство этих средств будет направлено на нужды Украины.
Политик также выразил желание получить ответ на этот сложный вопрос, когда будут представлены письменные предложения о новых взносах в общий бюджет союза.
Ранее политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что в Евросоюзе из-за антироссийских санкций и ситуации на Украине назрел раскол, есть страны, которые не поддерживают общую политику Европы по этим вопросам. К ним, по мнению эксперта, относятся Венгрия, а также Сербия, Словакия, Греция.
Артем Кузьмин