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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом страны Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в украинской армии. Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале.
По словам Гончаренко, в украинской армии творится полный бардак. Он отметил, что до сих пор отсутствуют изменения в приказе о мобилизации срочников.
Гончаренко добавил, что множество людей долгое время ждут получения статуса участников боевых действий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.
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Гончаренко добавил, что множество людей долгое время ждут получения статуса участников боевых действий.
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Екатерина Коршунова