В Винницкой области Украины прогремел взрыв

Фото: iStock/RamonCast
В Винницкой области Украины произошел взрыв, звучит воздушная тревога. Об этом сообщает «Общественное».
«В Винницкой области был слышен звук взрыва», — проинформировал телеканал.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Тернопольской и Хмельницкой областях.
Читайте также:
В четырех областях Украины звучит воздушная тревога
WP: Киев объяснил США провал контрнаступления отсутствием поддержки с воздуха
Раскрыта вся правда о бойцах ВСУ, возглавлявших контрнаступление
Диана Аванесян