В Вооруженных силах России появится новый тип бригад с учетом опыта спецоперации

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Вооруженные силы России планируют внедрить новый вид бригад — разведывательно-штурмовые бригады. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Эти подразделения будут созданы с целью проведения штурмовых операций против укреплений противника и разведывательных миссий в его ближайшем тылу. Они будут включены в состав общевойсковых армий и новообразованных армейских корпусов.
Процесс формирования отдельных разведывательно-штурмовых бригад уже начат, учитывая опыт специальных военных операций, который выявил необходимость в появлении таких специализированных формирований для осуществления штурмовых действий.
Кроме того, такие подразделения будут снабжены танками, бронетехникой, артиллерией и беспилотниками. Бойцы будут обучены действовать в условиях ограниченной маневренности, таких как окопы и здания, и будут обладать навыками, сравнимыми с навыками спецназовцев.
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Процесс формирования отдельных разведывательно-штурмовых бригад уже начат, учитывая опыт специальных военных операций, который выявил необходимость в появлении таких специализированных формирований для осуществления штурмовых действий.
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Артем Кузьмин