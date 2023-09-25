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В Вооруженных силах России появится новый тип бригад с учетом опыта спецоперации

«Известия»: в ВС России сформируют новый тип разведывательно-штурмовых бригад
25 сентября 2023, 03:38
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы России планируют внедрить новый вид бригад — разведывательно-штурмовые бригады. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Эти подразделения будут созданы с целью проведения штурмовых операций против укреплений противника и разведывательных миссий в его ближайшем тылу. Они будут включены в состав общевойсковых армий и новообразованных армейских корпусов.

Процесс формирования отдельных разведывательно-штурмовых бригад уже начат, учитывая опыт специальных военных операций, который выявил необходимость в появлении таких специализированных формирований для осуществления штурмовых действий.


Кроме того, такие подразделения будут снабжены танками, бронетехникой, артиллерией и беспилотниками. Бойцы будут обучены действовать в условиях ограниченной маневренности, таких как окопы и здания, и будут обладать навыками, сравнимыми с навыками спецназовцев.

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#россия
#армия
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги
25 сентября 2023, 00:54

Фото: iStock/Harry Wedzinga

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, что подтверждается данными онлайн-карты, предоставленными украинским министерством цифровой трансформации.
Согласно информации онлайн-карты, сигнал тревоги был объявлен в западных областях Украины в 00:29 по местному времени (совпадает с московским временем).

Ранее сигнал тревоги сработал в Киеве в 00:14, а также в 00:11 в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины.

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#карты
#онлайн
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#воздушная тревога
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В Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения
Советник главы Крыма Крючков назвал фейком информацию об эвакуации населения
25 сентября 2023, 00:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о начале эвакуации населения в другие регионы России из-за предполагаемой военной угрозы. В своем Telegram-канале он назвал ее фейком.
«Это еще один случай распространения ложной информации и фейков со стороны наших противников. Нет ничего нового в этом. Мы хотим напомнить, что можно доверять только официальной информации, которая распространяется через СМИ и верифицированные официальные каналы», - подчеркнул он.
Крючков также призвал население быть бдительным и отписываться от неизвестных и подозрительных чатов. Он подчеркнул важность соблюдения информационной гигиены, чтобы избегать распространения ложных сведений и фейков.

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#удар
#пво
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Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью
Богомаз: пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА под Брянском
24 сентября 2023, 23:43

Фото: bryanskobl.ru

Губернатор Александр Богомаз заявил, что в результате уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата над Брянской областью не было пострадавших людей и разрушений.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотник.

«Вооруженные силы Украины попытались совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Благодаря усилиям сил ПВО Министерства обороны Российской Федерации, аппарат был уничтожен над районом Брянска. Важно отметить, что никто не пострадал, и не было нанесено ущерба объектам. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. Мы выражаем благодарность нашим подразделениям ПВО за эффективное выполнение задачи!», — подчеркнул Богомаз в своем Telegram-канале.
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#пво
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Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении
Российский спецназ «Осман» уничтожает солдат ВСУ на Ореховском направлении
24 сентября 2023, 23:25

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы российского спецназа «Осман», находясь на Ореховском направлении в Запорожской области, обнаруживают и атакуют скопления украинских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на полученные видеоматериалы.
В первой части видео, которое снималось с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), видно, как украинские пехотинцы двигаются вдоль лесной зоны, стремясь приблизиться к укрытию. Российские бойцы, обнаружившие движение противника, передают координаты артиллерийским подразделениям и корректируют огонь ствольной артиллерии. Снаряды взрываются недалеко от украинских военных, нанося удар по группе противника.

На последующих кадрах, украинские военнослужащие ищут укрытие в блиндаже. Однако их укрытие также подвергается атаке и поражается огнем российской артиллерии. Затем, на других снимках, показано, как следующая группа пехоты углубляется в траншеи, но их движение также выявляется с воздуха и подвергается артиллерийскому удару. Снаряд взрывается непосредственно внутри траншеи.

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#бпла
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Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Минобороны: российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
24 сентября 2023, 23:23

Фото: istock / aapsky

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат украинского происхождения в воздушном пространстве над Брянской областью. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.
«24 сентября 2023 года около 22:20 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации. Силами дежурных средств ПВО беспилотный летательный аппарат украинского происхождения был нейтрализован в воздушном пространстве над Брянской областью», — говорится в официальном заявлении.
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#сша
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#пво
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Матери погибшего бойца передали котенка, которого он приютил в зоне СВО
Матери погибшего бойца передали котенка Симбу, которого он приютил в зоне СВО
24 сентября 2023, 23:16

Фото: iStock/Inna Tolstorebrova

Глава Коми Владимир Уйба объявил, что передал котенка по имени Симба матери погибшего участника спецоперации Романа Попова. Этого котенка Роман приютил во время службы в зоне военных действий. Уйба пояснил, что Симба родился у кошки по имени Венера, которую военнослужащие кормили в зоне спецоперации. После гибели Романа Попова, его вдова Мария взяла котенка к себе в Симферополь.
«Я узнал о том, что Олесе Васильевне нужна помощь, из социальных сетей. В то время я также готовился отправить гуманитарную помощь нашим соотечественникам в зону специальных операций. На обратном пути я взял котенка с собой. Теперь у него новая семья», — рассказал глава Коми в видеообращении, опубликованном в воскресенье на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Уйба также уточнил, что Симбу он забрал из Ростовской области, куда его доставили из Симферополя.

«Сейчас котенок бегает по всей квартире и весело играется», — добавил он.
Мать погибшего участника спецоперации выразила благодарность главе Коми за помощь в доставке котенка, который принес радость ее сыну.

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Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard у Стельмаховки
24 сентября 2023, 21:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы Западной группировки войск уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР при помощи артиллерии и беспилотника «Ланцет». Об этом РИА Новости сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии.
«Противник планировал нанести огневое поражение в ночное время, используя иностранную технику. Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии», — пояснил разведчик.

По словам военнослужащего, экипажи пораженных танков покинули технику. Сообщается, что поражение было нанесено высокоточным вооружением, беспилотником «Ланцет». Разведчик добавил, что  из-за низкая квалификация механиков-водителей мешает им чувствовать габариты машины.

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#машины
#танк
#удар
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Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ в Крыму помогла нанести НАТО
Офицер Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота в Крыму
24 сентября 2023, 20:02

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что удар украинских войск по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Об этом Риттер сообщил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
Риттер отметил, что во время ракетной атаки по Крыму американский Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух. Он подчеркнул, что самолет такого типа предназначен для сбора данных и радиоэлектронной борьбы.

Бывший разведчик выразил уверенность в том, что самолет был поднят в воздух специально для координации действий ВСУ.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.

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ВСУ необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять ракетами Taurus
24 сентября 2023, 19:44

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинской армии необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять дальнобойными ракетами Taurus, которые Украина просит у Берлина.
Немецкое издание Bild пишет, что, если ракеты будут переданы Украине, то основной проблемой будет длительное обучение украинских военнослужащих.
 
Бундестаг уже на протяжении нескольких месяцев обсуждает поставки Киеву дальнобойных ракет. Обозреватель Bild Бьерн Штрицель сообщал, что решение Вашингтона отправить Украине снаряды ATACMS, возможно, повлияет на решение Берлина о поставках Taurus.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS украинским войскам. 

По мнению американского экс-разведчика, российские установки радиоэлектронной борьбы легко смогут подавить системы наведения ракет ATACMS. Он также отметил, что список важных целей для поражения серьезно увеличится.

Риттер подчеркнул, что в Пентагоне осознают тот факт, что российская армия сможет поразить снаряды такого типа.

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