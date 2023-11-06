В Воронежской области обезвредили два беспилотника

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об обнаружении беспилотников.
«Никто не пострадал, разрушений на земле нет. Благодарю наших бойцов, которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона», —сообщил он в своем Telegram-канале.Ранее беспилотник «Фурия» обнаружил житель села Валентиновка Кантемировского района в 5 часов вечера. Shot пишет, что 42-летний мужчин гулял по лесу возле своего частного дома и недалеко от ж/д-станции нашёл БПЛА самолётного типа. Беспилотник лежал на земле.
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Мария Фирсова