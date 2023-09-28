В Воронежской области предложили иностранцам 120 тыс рублей за участие в СВО

Фото: iStock/kobzev3179
В Воронежской области начнут выплачивать единоразовую выплату в размере 120 тысяч рублей иностранным гражданам при заключении контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Наша цель — обеспечить достойные условия и поддержку всем, кто принял решение участвовать в СВО. Мы изначально приняли решение не делить бойцов на "своих" и "не своих". Этого подхода и продолжаем придерживаться», - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Таким образом, единоразовую выплату в размере 120 тысяч рублей получают воронежские солдаты-срочники, подписавшие контракт с Минобороны РФ, мобилизованные, добровольцы. Также деньги получат и иностранные граждане, которые заключат контракт с Минобороны РФ в воронежских военкоматах и отправятся в зону специальной военной операции.
Читайте также:
В России разработали новые льготы для добровольцев спецоперации
Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО
Годовщина мобилизации в России: какой она была и ждать ли новую волну
Элина Позднякова