В Воронежской области рухнул разведывательный беспилотник ВСУ с камерой

Фото: istockphoto/aapsky
Беспилотник «Фурия» обнаружил житель села Валентиновка Кантемировского района в 5 часов вечера.
Shot пишет, что 42-летний мужчин гулял по лесу возле своего частного дома и недалеко от ж/д-станции нашёл БПЛА самолётного типа. Беспилотник лежал на земле.
Специалисты установили, что найденный дрон является разведывательным украинским беспилотником типа «Фурия», который оборудован камерой. Взрывных устройств при первичном осмотре не обнаружили.
Никто не пострадал.
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Специалисты установили, что найденный дрон является разведывательным украинским беспилотником типа «Фурия», который оборудован камерой. Взрывных устройств при первичном осмотре не обнаружили.
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Мария Фирсова