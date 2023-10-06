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В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет RT со ссылкой на онлайн-карту украинского Министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что тревога звучит в Николаевской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Хмельницкой областях.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Уточняется, что тревога звучит в Николаевской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Хмельницкой областях.
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Диана Аванесян