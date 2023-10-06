В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.

Журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси (США) Эндрю Наполитано в своем выступлении на YouTube-канале Judging Freedom выразил мнение о неудаче контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о том, что Россия приобрела новые территории и стала ещё мощнее.