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Заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» завил, что в рядах наемников ВСУ присутствуют афроамериканцы. Об этом он рассказал в интервью Министерству обороны РФ.
«Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали», — поделился боец.«Скала» поделился, что российские войска собирают и анализируют трофеи украинской армии. Он заявил, что техники РФ чаще всего лучше и эффективней, хотя некоторые образцы немного устарели.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно.
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