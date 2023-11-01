В ВСУ назвали причину провала контрнаступления

В ВСУ заявили, что контрнаступление украинской армии провалилось из-за нехватки боеприпасов. Об этом в соцсети X написал корреспондент CNN Нил Хауэр, посетивший зону боевых действий.
«Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема», — утверждает Хауэр.
По словам журналистам, Украина получила большое количество артиллерийских снарядов, но для выполнения задач контрнаступления их не хватило. Он добавил, что восполнить запасы ВСУ не смогут ещё минимум год.
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