В ВСУ назвали российское оружие, которое может сравнять с землей любое их укрытие

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Украинские солдаты рассказали о российском оружии, которого боятся больше всего, сообщает Buisness Insider.
«Корректируемые авиационные бомбы – один из наших самых больших страхов. Русские их используют масштабно. Не могу сказать о точности, но оружие мощное», - прокомментировал ситуацию изданию украинский военнослужащий.
Он также посетовал, что такая бомба способна сровнять с землей любое укрытие.
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