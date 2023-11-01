«Можете приехать сюда»: Украинский командир разозлился на западных политиков

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Украинский офицер посоветовал критикующим действия ВСУ западным политикам отправиться на фронт и показать себя в деле. Об этом рассказал британский журналист Telegraph Колин Фриман.
Обозреватель отправился в зону боевых действий и рассказал об «увязших» немецких танках Leopard и американских БМП M2 Bradley, состоянии солдат украинской армии и военных неудачах Киева.
«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — заявил журналисту командир артиллерии ВСУ с позывным «Мирон».
Ранее украинский интернет-портал писал, что ВСУ не могут найти никаких способов защиты от ударов по ним российской военной авиации, так как им не хватает собственных воздушных средств. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак