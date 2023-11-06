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Пленный боец украинских войск рассказал, что военкомат города Запорожье принял его на службу с психическими расстройствами и выписал ему новые документы, в которых не было ограничений по службе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинские боевики расправляются с жителями Запорожья за слова в поддержку России. Со слов плененного бойца РИА Новости, люди могут быть и не настроены против РФ, но опасаются говорить о ней что-то положительное.
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