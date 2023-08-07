В ВСУ признали колоссальные потери в людях и технике

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
В Вооруженных силах Украины признали большие потери в людях и технике в начале контрнаступления, пишет The New York Times.
Как сообщают журналисты, за последние месяцы ВСУ прошли подготовку общевойсковому бою, которая должна была помочь им на линии боевого соприкосновения.
По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.
Читайте также:
Макгрегор: ВСУ боятся идти в наступление, глядя на непрекращающиеся провалы
Украинские боевики обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области
Макгрегор: ВСУ потеряли от 300 до 350 тысяч человек с начала проведения СВО
«Но некоторые бригады понесли тяжелые потери на начальных стадиях летнего контрнаступления, пытаясь прорваться через труднопреодолимую российскую оборону», - прокомментировали ситуацию представители издания.
«Я многих потерял, а некоторые новые ребята психически сломлены», - заключил собеседник СМИ.Говоря о потерях в военной технике, он заявил, что это совершенно нормально для любого вооруженного конфликта.
Читайте также:
Макгрегор: ВСУ боятся идти в наступление, глядя на непрекращающиеся провалы
Украинские боевики обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области
Макгрегор: ВСУ потеряли от 300 до 350 тысяч человек с начала проведения СВО
Евгения Парфентьева