В ВСУ признали способность России прорвать оборону под Купянском

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Силы России начали активные действия на Купянском участке в Харьковской области с целью преодолеть оборонительные линии Украины. Об этом сообщил глава сухопутных войск Украины, генерал Александр Сырский, передает Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
«Вражеские силы сформировали ударные группы. Их основная задача — проникнуть через наши оборонительные рубежи и дойти до Купянска. На фронте идут ожесточенные столкновения, и позиции менялись несколько раз за последнее время», — отметил генерал.Читайте также:
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