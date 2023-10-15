В ВСУ призвали явиться в военкоматы военнообязанных

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Главный представитель по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо подчеркнул, что все граждане, подлежащие призыву на военную службу на Украине, должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих личных данных, включая женщин-медиков. Об этом передает ТАСС.
Фитьо дополнительно отметил, что это же требование распространяется и на женщин-медиков.
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