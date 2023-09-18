В ВСУ сделали жуткое заявление об украинском контрнаступлении

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Украинские военные заявили, что первая фаза контрнаступления ВСУ стала катастрофической. Украинская армия лишилась огромного числа вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает испанская газета Pais, ссылаясь на украинского военного Сергея с позывным «Кук».
«"Кук" описывает первую фазу контрнаступления в июне-июле, в ходе которой были потеряны десятки единиц бронетехники, в том числе поставленной союзниками в НАТО, как катастрофическую», - говорится статье.
Также издание утверждает, что военнослужащие ВСУ стали с уважением отзываться о бойцах Вооруженных сил РФ на фоне своего неудачного контрнаступления.
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