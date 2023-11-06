В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва

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В рядах украинских войск заявили, что танковый прорыв со стороны Украины следует считать чем-то «из области фантастики». Об этом сообщает Times со ссылкой на двух проходивших обучение НАТО украинских офицеров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию. Песков отметил, украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.
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