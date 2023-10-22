В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16

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Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов украинских войск по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов. Об этом Игнат сообщил в эфире национального телемарафона.
Игнат отметил, что летчики уже выполнили норму заданий и сейчас находятся на «этапе пересадки» в боевой самолет.
Ранее сообщалось, что первые американские истребители F-16 могут прибыть на Украину в следующем году, однако их освоение потребует до пяти лет из-за отсутствия опыта у местных летчиков. По словам генерала Джеймса Хекера, Украина направляет на обучение пилотированию F-16 молодых летчиков с минимальным налетом.
Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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Ранее сообщалось, что первые американские истребители F-16 могут прибыть на Украину в следующем году, однако их освоение потребует до пяти лет из-за отсутствия опыта у местных летчиков. По словам генерала Джеймса Хекера, Украина направляет на обучение пилотированию F-16 молодых летчиков с минимальным налетом.
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Екатерина Коршунова