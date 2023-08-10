В ВСУ заявили, что у Украины нет шансов вернуть утраченные территории

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У Украины нет шансов выйти на границы не только1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года. Такое заявление сделал снайпер ВСУ Константин Прошинский.
«Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года», - заявил Прошинский в интервью шеф-редактору украинского издания «Хвыля» Юрию Романенко.
При этом он добавил, что украинская армия нормально воспримет заморозку конфликта и прекращение огня по линии соприкосновения.
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