В ВСУ заявили, что Украина вернет свои территории до 28 июля 2024 года

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Глава Госпограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что ВСУ смогут выйти на границы страны 1991 года уже в следующем году, а в этом году такой расклад дел маловероятен.
«Не хочу давать публичный прогноз. Думаю, в этом году не успеем. А в следующем - до 28 июля (День украинской государственности - Ред.) это точно состоится. Я готов ответить», - заявил Дейнеко.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина вернет Крым, даже если западные союзники будут против. При этом он подчеркнул, что не будет ни у кого спрашивать разрешения для нанесения ударов по территории России. По словам Залужного, именно Украина должна решать, как именно убивать врага. Уточнив, что если страны Запада боятся использовать оружие против России, значит Украина будет убивать из своего.
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