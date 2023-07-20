В ВСУ заявили о повреждении объектов логистики в Одесской области

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В результате ночной атаки ВС РФ в Одесской области повреждены объекты логистики и административное здание. Об этом рассказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
«Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях. В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются», - рассказала Гуменюк в эфире телемарафона.
При этом она уточнили, что в Одесской области удары пришлись по складским помещениям и объектам логистики.
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