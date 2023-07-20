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В ВСУ заявили о повреждении объектов логистики в Одесской области

20 июля 2023, 09:04

Фото: iStock/FelixRenaud

В результате ночной атаки ВС РФ в Одесской области повреждены объекты логистики и административное здание. Об этом рассказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
«Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях. В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются», - рассказала Гуменюк в эфире телемарафона.

При этом она уточнили, что в Одесской области удары пришлись по складским помещениям и объектам логистики.


Напомним, ранним утром пожары начались после взрывов в Николаеве и Одессе. Об этом сообщили мэры этих украинских городов — Александр Сенкевич и Олег Кипер.

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#ВСУ
#Украина
#взрыв
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Марочко: ВС РФ закрепляются на отбитых позициях ВСУ в Харьковской области
20 июля 2023, 08:48

Фото: iStock/aapsky

Российские военные закрепляются на позициях, которые были отбиты у ВСУ в результате успешного наступления в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за последние дни ВС РФ смогли сильно продвинуться в глубь обороны ВСУ, а также же по линии соприкосновения. В Харьковской области армии России удалось выбить ВСУ сразу с нескольких позиций. Теперь там оперативно создается плацдарм, который позволит российским бойцам и дальше успешно продвигаться вперед.


«На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений» - написал Марочко в своем Telegram-канале.
При этом он добавил, что одновременно с этим наносятся удары по скоплению живой силы ВСУ, их вооружению и технике.


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#Андрей Марочко
#ВСУ
#спецоперация
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Украинский БПЛА убил 14-летнюю девочку в Крыму во время прогулки
20 июля 2023, 08:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

Девочка, погибшая от удара беспилотника ВСУ, гуляла с подружкой в момент взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, погибшая 14-летняя Ира гуляла с подружкой в посёлке Раздольное в Крыму. Беспилотник ударил, когда она проходила мимо магазина. В момент взрыва в здании выбило окна, и девочка получила осколочные ранения брюшной полости и головы.

С множественными травмами ее отвезли в медицинское учреждение около пяти утра, где врачи пытались её реанимировать, однако им это не удалось. Ребенок скончался.

Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.

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#Крым
#БПЛА
#удар
#ребенок
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«Гуаньча»: Украина превратилась в ходячего мертвеца
20 июля 2023, 07:31

Фото: iStock/JARAMA

Украине падёт, если страны Запада перестанут оказывать её финансовую и военные поддержку. Так считает военный обозреватель Чэнь Фэн, о чём написал на портале «Гуаньча».
По его мнению, поддержка НАТО Украины не увеличится. Сейчас с отправкой денег и боеприпасов Киеву уже начали возникать трудности. При этом западные страны уже начинают уставать от затянувшегося украинского конфликта и постоянных требований, который выдвигает украинский президент Владимир Зеленский.

«Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец», — пишет Чэнь.

По его словам, желание Украины попасть в НАТО и попытаться вернуть Крым и Донбасс не входит в интересы альянса. Таким образом, Зеленский попал в тупик и пребывает в отчаянном положении.

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#Украина
#спецоперация
#Запад
#конфликт
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Сапер Рахматулла: ВСУ стали применять сельхоздроны на фоне истощения запасов Bayraktar
20 июля 2023, 07:18

Фото: iStock/Yurchello108

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять сельскохозяйственные БПЛА из-за истощения своих запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Рахматулла.
Рахматулла отметил, что такие сельхоздроны, как правило, несут на себе по нескольку боеприпасов сразу, среди которых можно найти минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, 25- и 50-килограммовые бомбы.

Все чаще такие БПЛА стали  встречаться (и сбиваться) российскими военными в районе Кинбурнской косы в Херсонской области Украины. Именно там был сбит один из последних принадлежащих ВСУ «Байрактаров».

Совсем недавно, в мае 2023 года, Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине «Байрактар» практически полностью уничтожены, поскольку оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и войсками радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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#беспилотники
#ВСУ
#Bayraktar
#сельхоздроны
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ABC News: Австралийский наемник с риском для жизни сообщил о произволе командиров ВСУ
20 июля 2023, 07:00

Фото: iStock/breakermaximus

Наемник с позывным «Буш» из интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о произволе своих командиров в интервью телеканалу ABC News. Мужчина добавил, что теперь опасается за свою жизнь.
«Факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно», — заявил «Буш» в эфире программы The World Today на радио ABC.

По его словам, теперь он на 100% боится за свою жизнь, поскольку за разглашение информации о некомпетентности командиров ВСУ расправой угрожают не только украинцам, но и наемникам-иностранцам.

Также наемник отметил, что в ходе боевых действий видел много вещей, которые абсолютно неприемлемы даже с точки зрения бывалого военного.

Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке. Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.

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#наемники
#Австралия
#Украина
#ВСУ
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Одесса и Николаев горят после ударов российской авиации
20 июля 2023, 06:12

Фото: iStock/Zeferli

Пожары начались после взрывов в Николаеве и Одессе. Об этом сообщили мэры этих украинских городов — Александр Сенкевич и Олег Кипер.
Мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram-каналео сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, были слышны взрывы. Командование украинских воздушных сил заявило об угрозе ударов со стороны российских БПЛА в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Полтавской областях.

В свою очередь,глава Одесской военной администрации Олег Кипер также сообщил, что в центре города зафиксированы пожары и разрушения. 

До этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на севере Украины. Воздушная тревога была при этом объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским вооруженным формированиям районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#Одесса
#Николаев
#взрывы
#пожары
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«Суспильне»: В Сумах прозвучали взрывы и сработала ПВО
20 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/RoNeDya

В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Суспильне» («Общественное»). До этого, согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога.
Позднее «Суспильне», ссылаясь на областную военную администрацию, уточнило, что взрывы в Сумах были следствием работы систем ПВО ​Украины.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных официальному Киеву районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Сумы
#Украина
#взрывы
#ПВО
#воздушная тревога
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Рогов сообщил об авиаударах по ВСУ на ореховском направлении
20 июля 2023, 01:40

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская авиация нанесла удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении СВО в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», политик Владимир Рогов.
Согласно информации Рогова, в районе населенного пункта Работино нанесены мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов и техники противника. Тем самым ослаблены наступательные возможности ВСУ.

Политик сообщил, что украинских военных накрывают встречным шквальным огнем, не давая им возможности подобраться к первой линии обороны.

Ранее Владимир Рогов рассказал о смене тактики ВСУ на Запорожском направлении: по его словам, «боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны». При этом он подчеркнул, что все вражеские атаки купируются и успешно отбиваются российскими военными.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Владимир Рогов
#авиаудары
#ВСУ
#Запорожская область
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«Страна.ua»: Во Львове прогремел сильный взрыв
19 июля 2023, 22:35

Фото: iStock/RamonCast

В украинском городе Львов, расположенном в западной части страны, прозвучал мощный взрыв.
Во Львове прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Официальной информации о каких-либо разрушениях не поступало. Сведений об объявлении тревоги также нет. Министерство РФ не сообщало о нанесении ударов, власти Украины также не комментировали произошедшее. 

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#взрыв
#Львов
#Украина
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