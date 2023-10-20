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В ВСУ заявили о появлении танков Leopard на краснолиманском направлении

20 октября 2023, 14:45
Фото: iStock/Christiantdk

Фото: iStock/Christiantdk

Киев поставил немецкие танки Leopard на краснолиманском направлении. Об этом сообщает украинское издание «Новые люди», ссылаясь на рассказы украинских военных.
Уточняется, что немецкие машины пока используются очень ограниченно в связи с высокой активностью российских беспилотников и плотного артиллерийского огня.
«Мы напрямую не выезжаем. Мигом выскочили, отработали и ушли, пока так. Прямые штурмовые действия – это пока не к нам», – рассказал украинский.


При этом уточняется, что ранее немецкие танки видели только на запорожском направлении. Судя по всему, их уже начали рассредоточивать по всей линии соприкосновения.

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#машины
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Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО
20 октября 2023, 13:36

Фото: iStock/megaflopp

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил об имеющихся рисках нелегального распространения оружия из зоны специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.
«Сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции», - заявил Краснов на совещании объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии.

По его словам, трансграничные криминальные сообщества подстраивают свою деятельность и уже начали использовать для этого информационно-коммуникационные технологии.

При этом он добавил, что правоохранительные структуры России и Белоруссии совместно работают над ликвидацией подобных угроз.

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В медбригады на СВО добавили специалистов по ранам от кассетных снарядов
МО: В медбригады на СВО добавили специалистов по ранам от кассетных снарядов
20 октября 2023, 12:53

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Медицинские бригады, действующие в зоне спецоперации, укомплектовали высококлассными специалистами для лечения ранений от кассетных боеприпасов. Об этом сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
«Мы усиливаем наши основные бригады, работающие в медицинских подразделениях войскового звена, узкими специалистами: нейрохирургом, торакальным хирургом, сосудистым хирургом», - рассказал Тришкин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в зоне спецоперации поменялся характер ранений из-за используемых ВСУ кассетных боеприпасов. В связи с этим помощь необходимо оказывать не в госпитале, а как можно ближе к этапу оказания помощи.

Он объяснил, что поражающие элементы из кассетного боеприпаса движутся со скоростью от 2 до 3 тысяч метров в секунду, а это в три раза быстрее, чем пуля из автомата Калашникова. При этом у них огромная поражающая сила, которая превышает силу осколков стандартных боеприпасов и гранат.

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Военный ВСУ назвал единственный способ выжить на запорожском направлении
Танкист ВСУ Галинка: плен - единственный шанс выжить на запорожском направлении
20 октября 2023, 11:47

Фото: iStock/Michele Ursi

Большинство украинских военных, которые атакуют позиции ВС РФ на запорожском направлении, гибнут, единственный шанс остаться в живых – сдаться в плен российским силам. Об этом рассказал пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде ВСУ.
«Неравные силы. Все понимают и знают, что, если попадешь на "передок", шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая. За короткое время я успел насмотреться на потери, которые стали результатом таких вот штурмов, по крайней мере там, где я был», - передает ТАСС слова Галинки.

Он рассказал, что был мобилизован всего несколько недель назад и попал в плен при выполнении первого же задания. По его словам, он вместе с сослуживцами должен был разминировать дорогу из Малой Токмачки на Вербовое на танках Т-72. Однако, попав под российский обстрел, решили спрятаться за посадкой, но танк перевернулся в окопе. 

Тогда, добавил Галинка, подошли российские венные и предложили сдаться всем в плен, и вся его команда сложила оружие и сдалась, сохранив жизнь.

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#танк
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Главком ВСУ Залужный лично проверил оборону Авдеевки в ДНР
Главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку в ДНР
20 октября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный посетил Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он ознакомился с обороной города на фоне продолжающегося наступления армии России.
Главком ВСУ опубликовал в своем телеграм-канале видео, на кадрах которого видно, как он осматривает украинские позиции на подступах к городу, пока находящегося под контролем Киева. Залужный отметил, что российские войска не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ и окружить Авдеевку. Он отметил, что украинцам приходится держать оборону в сложных условиях.

Конечно, не могло обойтись без пламенных речей о героизме украинских «хлопцев» на фоне непрекращающихся атак российских штурмовых подразделений. На последнем совещании Зеленский поставил генералу задачу не допустить окружения Авдеевки. Залужный в свою очередь на встрече с командирами бригад дал приказ «держаться до последнего». Примерно то же самое повторилось и на Купянском направлении: встреча с командирами, приказ не сдавать позиции. Как видно, ни о каких «контрнаступах» речи уже не ведется.

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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Наступление ВС РФ нанесет серьезный удар по Киеву
20 октября 2023, 11:04

Фото: istock / Tomas Ragina

Вооруженные силы РФ на фоне накапливающихся проблем Украины переходят в наступление. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Помощь Запада, представляющая собой критически важный фактор, будет идти на спад. Пока есть слабенький поток, они попытаются так или иначе держаться. Но это не остановит продвижения русских. Как вы знаете, те перешли в наступление», — выразил мнение эксперт.
Джонсон считает, что сейчас Израиль отвлекает на себя внимание и оказывает влияние на оказываемую помощь Киеву. В качестве примера экс-сотрудник ЦРУ назвал переброску 101-й воздушно-десантной дивизии из Румынии в Иорданию. Он также обратил внимание на F-16 и другие самолеты, которые Штаты размещают на своих базах в регионе, совершая быстрые и решительные шаги.

«Соединенные Штаты никогда ничего подобного не делали в случае с Украиной», — подытожил Джонсон.

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#вооружённые силы рф
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У границы с Белгородской областью открыли огонь по группе диверсантов ВСУ
Shot: У границы РФ заметили группу диверсантов ВСУ и открыли по ним огонь
20 октября 2023, 10:52

Фото: istock / vadimrysev

Российские пограничные службы заметили у границы с Белгородской областью группу диверсантов ВСУ и открыли по ним огонь. Информацию сообщает телеграм-канал Shot.

По данным Shot,  диверсионно-разведывательная группа ВСУ запустила разведывательный БПЛА у границы с Россией около таможенного пункта Грайворон. Российские пограничники нанесли удар по диверсантам из гранатомета.

Попытка диверсии произошла 19 октября примерно в 20:00. ДРГ состояла из шести человек. Пограничники отогнали диверсантов  обратно в лес. Сообщается, что как минимум один солдат ВСУ получил серьезное ранение. По предварительным данным, украинские диверсанты проводили разведку у границы с Белгородской областью перед прорывом на территорию РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленскому озвучили четыре условия мира на Украине
FP: Украине ради достижения мира придётся отказаться от территорий
20 октября 2023, 10:50

Фото: iStock/Liukov

Украине придётся отказаться от своих территорий для достижения мира. Об этом сообщает Front Populaire.
Издание отмечает, что конфликт на Украине невозможно урегулировать лишь прекращением огня. Необходима основательная работа, которая включает проведение переговоров, поиск путей восстановления стабильности и безопасности в Европе. 

Также автор статьи пишет, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ради достижения мира придётся принять четыре условия:

  1. признать потерю своих территорий;
  2. Украина должна стать «нейтральным» государством, отказавшись от идеи вступления в НАТО и Евросоюз;
  3. закрепить в Конституции русский язык как второй официальный;
  4. заключить договор о взаимной обороне с Германией, Францией и Польшей.
Журналист издания отмечает, что нынешняя киевская власть вряд ли согласится на принятие хотя бы одного пункта. Но другого решения нет, а бесконечный конфликт с постоянно растущим числом жертв – не принесёт Украине ничего хорошего, заключает издание. 

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Последние новости СВО: ВСУ пошли в «мясные штурмы»
20 октября 2023, 10:25

Фото: istock/Anna_Anikina

В зоне проведения спецоперации продолжаются активные боевые действия. ВСУ пытаются добиться успеха и направляют бойцов в убийственные штурмы. Редакция «Радио 1» расскажет об обстановке на фронте и о том, где ВС РФ отражают атаки противника и переходят в наступление.

ВС  РФ отбили 11 атак ВСУ


На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия. Российским военным удалось отбить 11 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка, Макеевка, Новоегоровка и Ивановка. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. Общие потери украинских солдат в результате столкновения превысили 70 человек, также был уничтожен танк, БТР M113 и три беспилотника.


ВСУ идут в «мясные штурмы»


Об отсутствии какой-либо военной тактики в рядах ВСУ рассказал военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко. В беседе с изданием РИА Новости он сообщил, что противник пытается добиться хотя бы какого-то успеха и использует бойцов в убийственных «мясных штурмах». Такие действия прослеживаются на всех участках фронта, отметил эксперт.

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область

 
Противник пытался атаковать территорию Белгородской области с использованием беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Российская ПВО зафиксировала и перехватила дрон около 23:00 по мск. Еще один беспилотник был сбит в 22:30. Жертв и разрушений нет.
 

Последние новости СВО

 
ВС РФ продолжают поражать военные объекты противника. В Павлограде в результате ударов российских бойцов, поражен химический завод, где проводилась сборка РСЗО «Ольха». Под российским огнем оказался комплекс в Сумах, в котором находился пункт дислокации ВСУ.

На Запорожском направлении ВСУ атаковали у Новопрокоповки. Украинские позиции под огнем российской артиллерии в Каменском, Орехове, Работино, Новоданиловке и Малой Токмачке. На западном фронте усилились взаимные обстрелы, которые могут привести к активизации наземных боев.

«Шанс упущен»: Украинские эксперты признали провал ВСУ
«Шанс упущен»: Украинские эксперты признали провал ВСУ

Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что ВС РФ контратакуют на Угледарском участке, однако продвинуться не удалось. На Луганском направлении также инициатива за российскими бойцами. Наступление продолжается в районе населенного пункта Макеевка и Надежда.

На Донецком участке фронта продолжается атака со стороны ВС РФ в Марьинке и в районе Северного. Позиции украинских войск под огневым контролем ВС РФ в Новомихайловке, Александрополе Красногоровке, Невельском, Первомайском, Бердычах и Очеретине.

На Бахмутском направлении бои за преимущество над железнодорожной веткой продолжаются. Под ударами российских бойцов ВСУ в Андреевке, Богдановке, Миньковке, Звановке, Васюковке, Раздоловке. Противник наносит удары по местам дислокации ВС РФ в Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Ягодном, Берховке и Яковлевке.

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Стало известно о сокращении числа иностранных наемников на Украине
Подполковник Марочко: В ВСУ заметно сократилось число иностранных наемников
20 октября 2023, 08:52

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Количество иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, в последнее время уменьшается. Об этом в своем телеграм-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий», — заявил эксперт.
Марочко рассказал, что такой вывод можно сделать по данным анализа различных источников, среди которых радиоэфиры,  разведывательные данные с передовой линии и агентурные источники. Он также поделился о сообщениях, которые говорят о том, что заграничные частные военные компании вывозят своих сотрудников с территории Украины.
 
Ранее Марочко рассказал об отсутствии какой-либо внятной тактики у ВСУ.  Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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