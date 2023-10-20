В ВСУ заявили о появлении танков Leopard на краснолиманском направлении

Фото: iStock/Christiantdk
Киев поставил немецкие танки Leopard на краснолиманском направлении. Об этом сообщает украинское издание «Новые люди», ссылаясь на рассказы украинских военных.
Уточняется, что немецкие машины пока используются очень ограниченно в связи с высокой активностью российских беспилотников и плотного артиллерийского огня.
При этом уточняется, что ранее немецкие танки видели только на запорожском направлении. Судя по всему, их уже начали рассредоточивать по всей линии соприкосновения.
Читайте также:
Военный ВСУ назвал единственный способ выжить на запорожском направлении
СМИ предрекли ВСУ большие проблемы с танками Abrams
В Австрии назвали причину провала контрнаступления ВСУ
«Мы напрямую не выезжаем. Мигом выскочили, отработали и ушли, пока так. Прямые штурмовые действия – это пока не к нам», – рассказал украинский.
Читайте также:
Военный ВСУ назвал единственный способ выжить на запорожском направлении
СМИ предрекли ВСУ большие проблемы с танками Abrams
В Австрии назвали причину провала контрнаступления ВСУ
Элина Позднякова