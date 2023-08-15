В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты

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Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Напомним, ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Рогов отметил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за границей. По его словам, речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта.
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