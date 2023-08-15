Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты

В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты

В ВВС Украины заявили, что российские ракеты трудно сбить из-за особой тактики
15 августа 2023, 16:13

Фото: iStock/3D_generator

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Игнат подчеркнул, что такой же прием применяется БПЛА ВС РФ. Он также отметил, что ракеты меняют свое положение на 180 градусов для того, чтобы в работе украинских ПВО произошли сбои и им не удалось достичь намеченных целей.

Напомним, ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Рогов отметил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за границей. По его словам, речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта.

Читайте также:

Рогов: ВСУ задействовали две трети резервов и значительную часть уже потеряли

Данилов: Киев в «мирном плане Зеленского» готов менять только порядок пунктов

На Украине признали, что ПВО не может противостоять российским ракетам

#бпла
#приём
#всу
#киев
#владимир рогов
#пво
#спецоперация
#украина
#вс рф
#ракета
Читайте нас в
В США пришли в ужас от действий ВСУ
Журналист Никсон: Украина бросает солдат на фронт как пушечное мясо
15 августа 2023, 16:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что для украинского правительства солдаты ВСУ — это пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные смертельные миссии. Об этом Никсон сообщил на своем YouTube-канале.
Никсон отметил, что украинское правительство не заботится об интересах и гражданах своего государства, а служит лишь во благо США. По его словам, контрнаступление ВСУ — это «атака камикадзе».

Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. 

Игнат подчеркнул, что такой же прием применяется БПЛА ВС РФ. Он также отметил, что ракеты меняют свое положение на 180 градусов для того, чтобы в работе украинских ПВО произошли сбои и им не удалось достичь намеченных целей.

Читайте также:

В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты

Костюков: США хотят создать в АТР подконтрольные альянсы для сдерживания России

Данилов: Киев в «мирном плане Зеленского» готов менять только порядок пунктов

#сша
#правительство
#бпла
#приём
#всу
#вс рф
#ракеты
#киев
#атака
#пво
#контрнаступление
Читайте нас в
Бывший американский разведчик назвал Зеленского «просто клоуном»
Шаффер: Зеленский и близко не сможет подойти к Крыму
15 августа 2023, 15:36

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины не имеют под собой никаких оснований, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Кому он (Зеленский) это говорит? Кто его аудитория? Такие заявления просто делают из него клоуна. Они и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие», - прокомментировал ситуацию Шаффер.

Он также отметил, что в результате провала контрнаступления ни у Киева, ни у его западных союзников, не осталось четкого плана действий.

Политик Виктор Медведчук заявил, что часть украинцев, которые выехали за пределы страны, может превысить часть пожелавших остаться. По его информации, на сегодняшний день на Украине осталось 19,2 миллиона человек, в то время как покинуть страну успели 18,1 миллион. При этом, поток беженцев не прекращается.

Читайте также:

ABC: Запад поражен высокотехнологичным уровнем обороны россиян в зоне СВО

Экс-полковник Лейтон: ВСУ не смогли добиться успехов в контрнаступлении

Богомаз: ВС РФ и ФСБ пресекли попытку ДРГ ВСУ проникнуть в Брянскую область
#владимир зеленский
#сша
#крым
#сво
Читайте нас в
Минобороны РФ сообщает о перехвате четырех крылатых ракет SCALP-EG
15 августа 2023, 15:31

Фото: iStock/JARAMA

Впервые удалось перехватить четыре крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.
По мнению  экспертов, Storm Shadow и SCALP-EG фактически представляют собой одну и ту же ракету.

SCALP — это французский вариант Storm Shadow. Ракета- совместная англо-французская разработка.

SCALP-EG — крылатая ракета класса "воздух – земля", которая предназначена для поражения наземных целей на большом расстоянии. SCALP — Système de Croisière Autonome à Longue Portée, Emploi Général, то есть Система крылатых ракет большой дальности общего назначения.

Ранее сообщалось, что две новейшие разработки России обрекли на провал контрнаступление ВСУ еще до его начала, пишет журналист Мик Райан для ABC.

Помимо высокотехнологичной системой за полем боя, Россия также разработала цифровое управление огневой поддержкой. Два этих фактора не оставили контрнаступлению ВСУ даже шанса на успех. 

«Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения. Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены», - прокомментировал ситуацию Райан.
Читайте также:

Швеция передаст Украине пакет военной помощи на 314 млн долларов

Россия ударила по ключевым объектам военной промышленности Украины

Запад шокирован высокотехнологичной обороной российской армии



#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Швеция передаст Украине пакет военной помощи на 314 млн долларов
15 августа 2023, 15:22

Фото: iStock/alzay

Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов).
Об этом, ссылаясь на министра обороны Пола Йонссона, пишет ТАСС.
 
В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.
 
С февраля 2023 года Украина получила от Швеции военной помощи на 22 млрд крон (2,16 млрд долларов), из которых 17 млрд (1,67 млрд долларов) являются военными поставками.

Ранее представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.

За весь период ведения боевых действий, не удалось уничтожить ни одну российскую ракету Х-22, сообщил Игнат. По его словам, сбивать российские крылаты ракеты могут комплексы Patriot. Однако, почему этого так и не удалось сделать, он не сообщил.

Читайте также:

Запад шокирован высокотехнологичной обороной российской армии

Силовики пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область

Рогов: ВСУ задействовали две трети резервов и значительную часть уже потеряли


 
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
Россия ударила по ключевым объектам военной промышленности Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины
15 августа 2023, 15:20

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
В Минобороны заявили, что цель удара достигнута, все намеченные для поражения объекты - уничтожены. В результате высокоточного удара, военно-промышленный комплекс противника понес существенный ущерб. 

Также сообщается, что ВС РФ поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО. Примечательно, что в ведомстве впервые с момента начала проведения спецоперации на территории Украины, сообщили о перехвате 
четырех крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.

Прежде, в оборонном ведомстве рассказали о тактике «огневого прочесывания», которые применяют в бою артиллеристы ЦВО. 

Читайте также: 

Российские силы взяли в плен шестерых украинских десантников

Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ

Минобороны заказало партию постапокалиптичных авто «Тигр-М»


#ущерб
#вс рф
#минобороны
#удар
#пво
Читайте нас в
Запад шокирован высокотехнологичной обороной российской армии
ABC: Запад поражен высокотехнологичным уровнем обороны россиян в зоне СВО
15 августа 2023, 15:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Две новейшие разработки России обрекли на провал контрнаступление ВСУ еще до его начала, пишет журналист Мик Райан для ABC.
Помимо высокотехнологичной системой за полем боя, Россия также разработала цифровое управление огневой поддержкой. Два этих фактора не оставили контрнаступлению ВСУ даже шанса на успех.

«Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения. Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены», - прокомментировал ситуацию Райан.

Помимо украинского командования, такого подхода к ведению боевых действий не ожидали от России и западные союзники Киева, заключил обозреватель. 

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине вырыли примерно 123 тысячи свежих могил после контрнаступления Вооруженных сил Украины. 

«Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Читайте также:

Богомаз: ВС РФ и ФСБ пресекли попытку ДРГ ВСУ проникнуть в Брянскую область

Рогов: ВСУ задействовали две трети резервов и значительную часть уже потеряли

Экс-полковник Лейтон: ВСУ не смогли добиться успехов в контрнаступлении
 
 
#всу
#сво
#контрнаступление
Читайте нас в
На Украине признали, что ПВО не может противостоять российским ракетам
ВСУ признали, что ПВО Украины не может противостоять российским ракетам Х-22
15 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/JARAMA

Представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.
За весь период ведения боевых действий, не удалось уничтожить ни одну российскую ракету Х-22, сообщил Игнат.

По его словам, сбивать российские крылаты ракеты могут комплексы Patriot. Однако, почему этого так и не удалось сделать, он не сообщил. 

Ранее, бывший разведчик США Риттер заявил, что Россия уничтожила много систем Patriot на Украине. Он отметил успешность российской кампании по ликвидации западной техники и указанных комплексов. 

Читайте также: 

Данилов: Киев в «мирном плане Зеленского» готов менять только порядок пунктов

Многие украинцы планируют покинуть страну до совершеннолетия

ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления российских войск

#сша
#россия
#ракеты
#киев
Читайте нас в
Силовики пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область
Богомаз: ВС РФ и ФСБ пресекли попытку ДРГ ВСУ проникнуть в Брянскую область
15 августа 2023, 14:19

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку проникнуть в Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, украинская ДРГ пыталась проникнуть в российский регион со стороны села Курковичи. Предотвратить нападение диверсантов смогли Вооруженные силы РФ, а также сотрудники Федеральной службы безопасности.

«Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново в Брянской области. В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение.

Читайте также:

ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления российских войск

Макгрегор: На Украине выкопали 123 тысячи свежих могил после наступления ВСУ

MWM: Российские истребители Су-57 интегрируют с боевыми дронами
#всу
#россия
#фсб
#вс рф
#сво
Читайте нас в
Рогов: ВСУ задействовали две трети резервов и значительную часть уже потеряли
15 августа 2023, 12:54

Фото: iStock/Tomas Ragina

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за границей.

«Речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта», — подчеркнул Рогов. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины практически исчерпан. Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.

Читайте также:

Данилов: Киев в «мирном плане Зеленского» готов менять только порядок пунктов

Шойгу рассказал о военном ресурсе Украины

Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима

#помощь
#сергей шойгу
#итоги
#министр
#всу
#запад
#киев
#рогов
#спецоперация
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников