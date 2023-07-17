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В ВВС Украины назвали теракт на Крымском мосту «хорошими новостями»

17 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/alzay

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека и ранена 14-летняя девочка, является хорошими новостями для Украины.

«Можно только порадоваться такой ситуации: воды нет, моста нет, туристов нет и хоть камни с неба. То, что происходит с Крымским мостом - это хорошие новости для нас», - заявил Игнат в рамках телемарафона.

При этом депутат Верховной Рады Алексей Гончарук назвал ЧП на Крымском мосту «победой Украины» и предложил представить причастных осуществлению теракта к высшим госнаградам.

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#Крымский мост
#атака
#теракт
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Военный обозреватель Литовкин рассказал о льготах для контрактников
17 июля 2023, 11:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о том, насколько активно россияне подписывают контракты на военную службу, а также назвал ее преимущества.
В беседе с «Радио 1» Виктор Литовкин отметил, что основных льгот для тех, кто подписывает контракты на военную службу, достаточно много. 

«После трех лет службы есть возможность вступить в ипотечно-накопительную систему покупки жилья. По этой системе Министерство обороны РФ будет ежегодно платить за них контрактников определенную сумму», — сказал военный обозреватель. 

Литовкин пояснил, что после покупки контрактником квартиры, она остается в его собственности. Он также добавил, что на момент службы Министерство обороны предоставляет государственное жилье. 

«У контрактников полный социальный пакет. Военный госпиталь, возможность посещать военный санаторий, проезд в отпуск туда-обратно бесплатно. Государство будет платить за поднаем жилья. Есть и многие другие льготы», — отметил Литовкин.

По словам военного эксперта, в Москве очереди стоят на подписание контрактов. Отмечается, что это контрактники, которые хотят идти в зону СВО, где платят свыше 200 тысяч рублей.

Для тех, кто хочет заключить контракт для прохождения военной службы, начал свою работу Московский областной пункт отбора в Балашихе. Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, успешный кандидат получит экипировку. Ему будет предоставлено право консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.

Гражданин России, который заключит контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. А также предполагается увеличение пенсии для военных.

К основным преимуществам, предоставляемым добровольцам, которые подписали контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, относятся: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#контрактная служба
#Армия России
#Литовкин
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Сенатор Джабаров призвал отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост
17 июля 2023, 11:02

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Украину необходимо полностью отсечь от Черного моря, таким образом, Одесса и Николаев должны стать русскими городами. Об этом после теракта на Крымском мосту заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к атаке на Крымский мост причастен киевский режим, который осуществляет теракты под руководством США и Британии. В результате ЧП погибли два жителя Белгородской области, также ранена 14-летняя девочка. В самой же Украине назвали теракт на Крымском мосту «хорошими новостями».

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#Владимир Джабаров
#Крымский мост
#Украина
#теракт
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В МИД РФ обвинили киевский режим в атаке на Крымский мост
17 июля 2023, 10:26

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к атаке на Крымский мост причастен киевский режим, который осуществляет теракты под руководством США и Британии.
«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что подобные решения принимаются руководством Украины и военными под контролем американских и британских спецслужб и политиков. Таким образом, считает Захарова, террористической огосударствленной структурой Украины руководят США и Британия.

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#Мария Захарова
#МИЛ РФ
#Крымский мост
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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки на Крымский мост
17 июля 2023, 10:13

Фото: IStock/Diy13

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ (террористический акт).
По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, который совершили украинские спецслужбы, была повреждена одна из секций Крымского моста.
 
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их 14-летняя дочь  получила ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков.
При этом он уточнил, что родители ребенка погибли. По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крым
#ЧП
#Крымский мост
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НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотника
17 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Минувшей ночью Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
«В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется также, что при теракте погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка. Она находится в больнице состоянии средней степени тяжести.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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#НАК
#Крымский мост
#теракт
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В Раде предложили представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост
17 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/gutaper

Депутат Верховной Рады Алексей Гончарук назвал ЧП на Крымском мосту, в котором погибли два человека и ранен ребенок, «победой Украины» и предложил представить причастных осуществлению теракта к высшим госнаградам.
«Уничтожение пролета моста - это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, украинские СМИ сообщают, что за ЧП на Крымском мосту ответственны СБУ и ВМС Украины. Его могли атаковать с помощью модернизированных водных дронов-беспилотников. При этом в главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост – лишняя конструкция.

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#Крымский мост
#теракт
#Рада
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Shot: ВСУ попытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе
17 июля 2023, 09:22

Фото: iStock/aapsky

Украина предприняла попытку атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, ВСУ попытались нанести удар по Балаклавской ТЭС в Севастополе 16 июля около 13 часов дня с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе. Он был нейтрализован российскими силами и упал на безопасном расстоянии от ТЭС и других объектов.

Таким образом, пострадавших и разрушений на земле нет. Однако атака на Крымский мост ВСУ всё же удалась. По предварительным данным, его могли атаковать с помощью модернизированных водных дронов-беспилотников.

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#ВСУ
#атака
#Севастополь
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Mash: атаку на Крымский мост могли совершить водные БПЛА ВСУ
17 июля 2023, 08:58

Фото: iStock/Dmetsov

Крымский мост могли атаковать с помощью модернизированных водных дронов-беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, уточняя, что сейчас - это основная версия следствия.
Из сообщения следует, что у 145 опоры, где был нанесен удар, обнаружены обломки водных мотоциклов, которые украинские военные научились модернизировать в беспилотники, начиненные взрывчаткой. Уточняется, что такие дроны могут идти к своей цели практически под водой. Они выглядывают на поверхность всего на несколько сантиметров.

Кроме того, согласно предоставленной информации, во время атаки на Крымский мост, в небе над Чёрным морем был зафиксирован разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper. Всего было нанесено два удара - в 03:04 и 03:20.

Напомним, сейчас на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. При этом железнодорожное движение к этому часу уже возобновлено.

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#Крымский мост
#атака
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Forbes: Всего один русский танк смог остановить атаку ВСУ
17 июля 2023, 08:44

Фото: iStock/SergeyVButorin

Экипаж одного российского танка смог остановить атаку ВСУ. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, украинские военные хотели применить стремительную и хитрую тактику, используя легкую и тяжелую технику, предоставленную им странами Запада.

«Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — объяснил Экс.

Таким образом, по словам обозревателя, экипаж всего одного российского танка встал на пути у ВСУ и успешно сразился с более быстрыми силами украинских военных.

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#танк
#ВС РФ
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