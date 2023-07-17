В ВВС Украины назвали теракт на Крымском мосту «хорошими новостями»

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Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека и ранена 14-летняя девочка, является хорошими новостями для Украины.
«Можно только порадоваться такой ситуации: воды нет, моста нет, туристов нет и хоть камни с неба. То, что происходит с Крымским мостом - это хорошие новости для нас», - заявил Игнат в рамках телемарафона.
При этом депутат Верховной Рады Алексей Гончарук назвал ЧП на Крымском мосту «победой Украины» и предложил представить причастных осуществлению теракта к высшим госнаградам.
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Элина Позднякова