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В ВВС Украины признались в размещении средств ПВО около жилых домов

16 июля 2023, 14:15

Фото: istockphoto/:e-crow

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что украинские средства противовоздушной обороны размещены близко к городам и как можно плотнее друг к другу. По его словам, если системы ПВО перебазировать дальше от жилых застроек, в обороне образуются бреши.

Игнат уточнил, что Украина не располагает достаточным количеством средств ПВО и поэтому не имеет возможности взять в сплошное кольцо все важные объекты, передает RT. Остается только располагать системы защиты и отражения воздушных атак вблизи городов, а сбивать российские дроны и ракеты вдали от домов украинские средства ПВО просто не могут, передает RT.

Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ также признавала, что последствия работы украинских систем ПВО могут быть достаточно разрушительными и приводить к значительным повреждениям жилых домов. Это становится тем более очевидным после признания Игната в том, что размещение сил ПВО Украины вблизи населенных пунктов является сознательным выбором украинского командования.

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#всу
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#повреждение
#командование
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Женщина погибла при обстреле центра Шебекино «Градами»
16 июля 2023, 12:14

Фото: сайт Кремля

Во время обстрела ВСУ Шебекино реактивными системами залпового огня «Град» погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Удар пришелся в район Центрального рынка, сообщает сетевое издание URA.RU. Женщина ехала на велосипеде по тротуару и угодила под обстрел. Она получила многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля. Руководитель региона принес соболезнования родным и близким погибшей.

На место инцидента прибыл глава Шебекинского округа в сопровождении сотрудников оперативных служб. Продолжается обход и осмотр территории, прилегающей к рынку. Приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергается постоянным интенсивным обстрелам с украинской стороны. Жители покидают дома и направляются в пункты временного размещения.

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#шебекино
#белгородская область
#обстрел
#всу
#град
#гладков
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Марочко: ВСУ могли использовать кассетные боеприпасы при обстреле Луганска
16 июля 2023, 11:40

Фото: iStock/bbsferrari

ВСУ возможно воспользовались кассетными снарядами дальнего радиуса действия для обстрела Луганска. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт рассказал, что около 10 часов утра (совпадает с мск) на юго-западе Луганска сработала система ПВО, после чего раздалась серия взрывов, похожих на разрывы кассетных боеприпасов. Марочко предположил, что это могла быть дальнобойная ракета с кассетной частью. 

Ранее Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам. 

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#ВСУ
#кассетныебоеприпасы
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Минобороны РФ: В атаке на Севастополь приняли участие два катера и семь беспилотников
16 июля 2023, 09:27

Фото: istockphoto/aapsky

Министерство обороны России прокомментировало ночную атаку ВСУ на Севастополь. В ведомстве назвали инцидент террористической атакой киевского режима.
В телеграм-канале  Минобороны отмечается, что атаку удалось отразить благодаря умелой и слаженной работе сил противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ). Противник планировал нанести удары в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Балаклавы и мыса Манганари, сообщает «Коммерсант».

Два украинских БПЛА были уничтожены силами ПВО над акваторией Черного моря на значительном удалении от береговой линии. Еще пять беспилотников были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув своих целей.

Кроме того, в северной части Черного моря были обнаружены два безэкипажных катера ВСУ. После идентификации их уничтожили огнем из штатного вооружения. В результате отраженной атаки жертв и разрушений нет.

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#минобороны
#севастополь
#атака
#беспилотник
#катер
#пво
#рэб
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Губернатор Развожаев: В ходе отражения атаки сбит девятый вражеский беспилотник
16 июля 2023, 08:33

Фото: istockphoto/NiseriN

ВСУ в ночь на 16 июля предприняли массированную атаку на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе над мысом Манганари сбит уже девятый беспилотник противника.
Ночью российские военные уже отразили атаку восьми БПЛА. Как уточнил глава города, дроны атаковали Севастополь в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, передает RT. Два из них были уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В городе временно приостановлено движение катеров и паромов. Михаил Развожаев подчеркнул, что военные отработали все цели уверенно и спокойно, никакие объекты в городе и акватории не пострадали. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, но без стресса и паники, сказал в заключение губернатор.

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#севастополь
#губернатор
#развожаев
#атака
#беспилотник
#БПЛА
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Der Spiegel: Российские минные заграждения подавляют бойцов ВСУ психологически
16 июля 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Журналисты немецкого журнала Der Spiegel рассказали о главном страхе, с которым сталкиваются военнослужащие ВСУ. Это умело оборудованные российские минные поля, которые оказывают на украинцев деморализующее воздействие.
Благодаря современным российским системам минирования, новые минные заграждения могут появляться буквально «из воздуха», на пустом и еще вчера безопасном месте, передает РИА Новости. Более того, проверенные саперами и разминированные участки вовсе не являются гарантией безопасности для солдат ВСУ при наступлении, сообщает издание.

Дело в том, что модернизированная система дистанционного минирования позволяет за очень короткое время создать непроходимый минный заслон там, где только что не было никакой опасности. Постоянная опасность быть тяжело ранеными или убитыми на российских минных полях оказывает сильное психологическое воздействие на солдат ВСУ, деморализует их и вызывает постоянный страх.

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Бригадный генерал США Киммитт: Отсутствие прогресса в наступлении ВСУ объясняется качеством российских укреплений

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Полковник спецназа Матвийчук: Безвозвратные потери ВСУ составляют 400 тысяч человек
#мины
#минирование
#всу
#страх
#воздействие
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Бригадный генерал США Киммитт: Отсутствие прогресса в наступлении ВСУ объясняется качеством российских укреплений
16 июля 2023, 06:32

Фото: РИА Новости

Американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обусловлено качеством российских укреплений. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.
По его словам, причиной того, почему контрнаступление происходит медленно, являются так называемые  «двадцать километров ада» оборонительных линий. 

Генерал объяснил, что российские укрепления построены таким образом, что при их преодолении бронетехника должна поднимать переднюю часть, после чего становится возможным поражение танков снизу. При этом, даже расчистив такие укрепления, солдаты украинской армии могут обнаружить перед собой новые линии траншей и «колючки»

Ранее другой американский генерал — бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал, что бойцы ВСУ с трудом могут атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления,поскольку перед ними существует большое количество минных заграждений.

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#ВСУ
#США
#Россия
#Украина
#укрепления
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Сальдо: В боях у Антоновского моста ВСУ потеряли не менее 100 бойцов убитыми и еще больше — ранеными
16 июля 2023, 05:36

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях у Антоновского моста в Херсонской области потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными. Такое заявление сделал ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, наиболее важный с тактической точки зрения участок у Антоновского моста в Херсонской области зачищен от ВСУ и взят под контроль российскими военными, сообщил Сальдо. Речь идет об участке, где мост непосредственно соединяется с сушей.

«Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Он находится под полным контролем наших войск», — отметил врио херсонского губернатора.

Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ не прекращают попыток перебросить мелкие группы в район Антоновского моста., однако они успешно ликвидируются российской ​артиллерией еще на воде.

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#ВСУ
#США
#Россия
#Украина
#укрепления
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Развожаев: ПВО и флот России отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь
16 июля 2023, 04:24

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил взрывы в городе в ночь на воскресенье 16 июля. По его словам, силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.



Последняя крупная атака беспилотников на Севастополь, о которой сообщал губернатор региона, произошла ночью 25 мая. Тогда два беспилотника были сбиты, и еще несколько удалось заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а затем посадить.

Ранее сообщалось о громких взрывах над городом. По информации Telegram-канала SHOT, было слышно как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты. О работе российской системы ПВО, не менее двух раз отразившей украинскую атаку, заявлялл также и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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#Севастополь
#Михаил Развожаев
#Украина
#БПЛА
#Балаклава
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Полковник спецназа Матвийчук: Безвозвратные потери ВСУ составляют 400 тысяч человек
16 июля 2023, 04:05

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Безвозвратные потери украинской армии с начала СВО составляют 400 тысяч человек. Об этом рассказал URA.RU полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.
Общие же потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая больных, раненых и убитых, составляют приблизительно 700-800 тысяч человек, уточнил Матвийчук. По его словам, мотивации воевать у украинских военнослужащих уже практически не осталось.

«Люди воевать уже не хотят. Молодежь, которая была мотивирована националистическими идеями, или погибла, или осознала неправомочность своих действий», — отметил эксперт.

Также Анатолий Матвийчук подчеркнул тот факт, что желание продолжать конфликт с Россией сохраняют лишь «националистические батальоны и административно-репрессивный аппарат государства», в то время как для всех остальных боевые действия уже превратились в рутину.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления потери ВСУ составили более 26 тысяч человек живой силы.

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#Анатолий Матвийчук
#Сергей Шойгу
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