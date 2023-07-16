В ВВС Украины признались в размещении средств ПВО около жилых домов

Фото: istockphoto/:e-crow
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что украинские средства противовоздушной обороны размещены близко к городам и как можно плотнее друг к другу. По его словам, если системы ПВО перебазировать дальше от жилых застроек, в обороне образуются бреши.
Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ также признавала, что последствия работы украинских систем ПВО могут быть достаточно разрушительными и приводить к значительным повреждениям жилых домов. Это становится тем более очевидным после признания Игната в том, что размещение сил ПВО Украины вблизи населенных пунктов является сознательным выбором украинского командования.
Читайте также:
China Times: США отправят Украине сотни списанных ракет
Klymenko Time: В Киеве и Хмельницкой области слышны взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
Александр Бойцов