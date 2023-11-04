В Японии испугались российского оружия, с которым не может справиться Украина

Фото: iStock/zim286
ВСУ не обладают необходимой авиацией для нейтрализации мощных российский управляемых бомб, которые стали серьёзной проблемой для украинских военных. ОБ этом пишет японское издание Nihon Keizai.
Также издание отмечает, что украинская армия зашла в тупик, не добившись необходимых результатов в ходе контрнаступления.
Читайте также:
В США раскрыли, чем для Украины обернулась глупая ошибка главкома ВСУ Залужного
Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении
Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха
Анастасия Чинкова