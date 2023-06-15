В Японии оценили возможность вторжения ВСУ в Крым

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Экс-аналитик МИД Японии Сато: Вторжение ВСУ в Крым невозможно без участия сил НАТО
Экс-аналитик МИД Японии Масару Сато заявил, что вторжение ВС Украины на Крымский полуостров не сможет состояться без непосредственного вмешательства НАТО. Об этом пишет President Online.
Сато подчеркнул, что украинский конфликт фактически является конфликтом между Россией и США. Поэтому присутствует риск, что вооруженное столкновение на Украине может перерасти в третью мировую войну.
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«С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымский полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск», — цитирует издание слова собеседника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что финский наемник, погибший на Украине, оставил загадочное послание. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян