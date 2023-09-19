В Японии считают, что Зеленского могут повесить

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Бывшим главный аналитик МИД Японии Масару Сато считает, что, если украинский конфликт будет продолжать так же, как и сейчас, то спецоперация закончится так, как хочет РФ, а президента Украины Владимира Зеленского ждет мрачное будущее. Об этом сообщают «Аргументы недели».
«Зеленский знает, что если он закончит войну, то его повесят, поэтому он будет воевать до конца. Тогда по крайней мере он и его семья смогут бежать. Если он сбежит без боя, как афганский президент Ашраф Гани, США этого не примут. Вашингтону такое не нравится», — приводят слова Сато «Аргументы недели».
По мнению эксперта, нынешние поступки Зеленского — визит в США и увольнение Резникова тесно связаны с неудавшимся контрнаступлением ВСУ. Сато также утверждает, что в Киеве осталось мало мужчин призывного возраста. Экс-аналитик МИД Японии считает, что воевать в такой ситуации с РФ — это настоящее безумие.
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