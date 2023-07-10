В ЮНИСЕФ рассказали, что более половины детей украинских беженцев не посещают польские школы

Фото:iStock/Victoria Kotlyarchuk
Более половины детей беженцев с Украины, которые находятся в Польше, не ходят в школу.
ЮНИСЕФ сообщает, что спустя 500 дней после того, как беженцы начали покидать Украину, более половины украинских детей не учатся в национальной системе образования Польши.
Сообщается, что в Польше в начальной и средней школах в данный момент учатся примерно 173 тысячи украинских детей.
Ранее Брюссель предложил европейским государствам мотивировать беженцев из Украины возвращаться на родину соцвыплатами
Ирландская газета Irish Examiner писала, что Европейский Союз опубликовал доклад, где изложены варианты, как европейцам быть с украинскими беженцами.
Одна из стратегий заключается в том, чтобы стимулировать добровольное возвращение беженцев на родину: мигрантов могут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой, пишет РИА Новости.
Читайте также:
Lublin112: Украинские беженцы держат в страхе жителей захваченного ими польского города Красныстав
Польские соцработники шокированы пьющими агрессивными украинками
Евросоюз готов заплатить украинским беженцам, чтобы они вернулись на родину
Сообщается, что в Польше в начальной и средней школах в данный момент учатся примерно 173 тысячи украинских детей.
Ирландская газета Irish Examiner писала, что Европейский Союз опубликовал доклад, где изложены варианты, как европейцам быть с украинскими беженцами.
Одна из стратегий заключается в том, чтобы стимулировать добровольное возвращение беженцев на родину: мигрантов могут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой, пишет РИА Новости.
Читайте также:
Lublin112: Украинские беженцы держат в страхе жителей захваченного ими польского города Красныстав
Польские соцработники шокированы пьющими агрессивными украинками
Евросоюз готов заплатить украинским беженцам, чтобы они вернулись на родину
Мария Фирсова