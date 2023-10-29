В Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!»

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Украинских пограничников, которые служили в Закарпатье, сослали на передовую.
Такое наказание последовало после прослушивания песен российской группы «Руки вверх!». Об этом сообщил ТАСС экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы.
По его словам, сослуживцы общались в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и машину HIMARS. Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.
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«Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность», — рассказал Руслан Сыровой.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и машину HIMARS. Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Мария Фирсова