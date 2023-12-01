В Закарпатской области Украины ввели тотальную проверку документов у граждан

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На Украине власти Закарпатской области ввели тотальную проверку документов у граждан на территории региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте областной военной администрации.
Кроме того, согласно постановлению украинского кабмина, уполномоченные лица наделяются правом проникать в дома граждан и другие помещения, а также досматривать транспортные средства, включая багаж и грузы.
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