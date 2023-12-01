Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Закарпатской области Украины ввели тотальную проверку документов у граждан

В Закарпатской области Украины ввели тотальную проверку документов у граждан

01 декабря 2023, 01:28
Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

На Украине власти Закарпатской области ввели тотальную проверку документов у граждан на территории региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте областной военной администрации.

Подобную практику планируется осуществлять с 1 декабря текущего года до момента окончания военного положения на Украине.

Кроме того, согласно постановлению украинского кабмина, уполномоченные лица наделяются правом проникать в дома граждан и другие помещения, а также досматривать транспортные средства, включая багаж и грузы.

Читайте также:

Украина в ноябре получила минимум финансовой помощи за последние полгода

Верховная Рада отменила выборы президента Украины

Украина не сможет вернуть потерянные территории до конца 2024 года
#выборы
#багаж
#украина
#дома
#гражданство
#документы
Читайте нас в
В Днепропетровской и еще трёх областях звучит воздушная тревога
В Днепропетровской и еще трёх областях Украины звучит воздушная тревога
01 декабря 2023, 00:25

Фото: iStock/Stock Dealer

В Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ

Зеленский приехал на Купянское направление, где штурмует армия России

Депутат Рады Гончаренко: Украинские войска перешли к обороне
#армия
#карты
#онлайн
#тревога
#новости
#вс рф
#воздушная тревога
Читайте нас в
В Раде признали переход к обороне после контрнаступления
Депутат Рады Гончаренко: украинские войска перешли к обороне
01 декабря 2023, 00:24

Фото: iStock/JARAMA

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко отметил, что украинская армия фактически перешла на оборонительные позиции. Это высказывание он сделал в своем Telegram-канале, прокомментировав заявление президента Владимира Зеленского о начале фортификационных работ на востоке и севере Украины.
По его мнению, украинскому народу не остаётся ничего, кроме как ожидать следующего шага, который предпримет Россия.

В то же время, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не может позволить себе временное прекращение интенсивных боевых действий, так как любая пауза будет играть на руку России.

Читайте также:

В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол

Украина не сможет вернуть потерянные территории до концы 2024 года
#сша
#россия
#помощь
#чп
#киев
Читайте нас в
Каширские активисты Молодой Гвардии сделали окопные свечи для солдат
30 ноября 2023, 22:03

Фото: администрация городского округа Кашира

Окопная свеча - это свеча длительного горения, которая предназначена для освещения, приготовления еды, кипячения воды.
Свеча может выполнять функцию обогрева небольшой площади и быть альтернативой топливу для буржуек, обеспечивать непрерывное горение от 4-х часов и более.  

Каширские Молодогвардейцы поучаствовали в изготовлении окопных свечей. Они нарезали картон, установили его в банки и залили. Парафин для свечей предоставил Фонд содействия развитию Каширского городского округа «Кашира-660».

В скором времени окопные свечи члены Каширского «Боевого братства» доставят бойцам на передовую.  

Все желающие могут принести консервные банки в молодежный центр (Кашира, ул. Ленина, д. 9/1) и в Центр сбора гуманитарной помощи по адресу: г. Кашира, ул. Садовая, д. 2Б (Рынок на Садовой, серый торговый центр, 2 этаж). Для этого нужно предварительно связаться с руководителем Каширского «Боевого братства» Александром Серяпиным. При этом банки должны быть чистыми, без этикеток и надписей.  

Телефон для связи: 7 (920) 350-24-39

Читайте также:

Каширские дошколята окунулись в школьный мир

Главный врач каширской больницы участвовал в медицинской конференции в Сколково

Арсений Жильцов из Каширы примет участие в Чемпионате Мира по боксу
#кашира
#сво
#помощь
Читайте нас в
В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Макгрегор: Россия может взять под контроль территории от Одессы до Харькова
30 ноября 2023, 18:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что при необходимости ВС России могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу. Об этом Макгрегор сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Бывший советник подчеркнул, что ВСУ терпят колоссальное поражение на линии боевого соприкосновения. Макгрегор отметил, что ВС России удалось перехватить инициативу. Он также добавил, что российские войска смогут уверенно продвигаться на запад.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков. 

Читайте также:

Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол

Зеленский заявил, что переживает из-за «выпадения Украины из фокуса»

Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
#евро
#помощь
#украина
#посол
#всу
#запад
#ек
Читайте нас в
Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол
Грызлов: Запад коренным образом меняет отношение к оказанию помощи Киеву
30 ноября 2023, 17:31

Фото: iStock/Andrii Atanov

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. Об этом Грызлов сообщил в комментарии, распространенном пресс-службой посольства.
По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков. Грызлов добавил, украинскому лидеру Зеленскому нечем похвастаться, и тем более оправдать провал своих войск.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». По ее словам, в следующем году Европейский союз будет обладать возможностью производить миллион боеприпасов ежегодно. 

Читайте также:

Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи

Зеленский заявил, что переживает из-за «выпадения Украины из фокуса»

СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине
#евро
#запад
#ек
#украина
#спецоперация
Читайте нас в
Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
Фон дер Ляйен назвала неудачи Украины поводом нарастить поддержку
30 ноября 2023, 15:23

Фото: iStock/makaule

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Об этом фон дер Ляйен сообщила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.
По ее словам, в следующем году Европейский союз будет обладать возможностью производить миллион боеприпасов ежегодно. Фон дер Ляйен также подчеркнула важность наращивания обороны и подготовки «к любым сценариям от традиционных до гибридных».

Ранее глава Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз (ЕС) с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине направил Киеву военной помощи на сумму около 90 миллиардов долларов. Из них примерно 27 миллиардов приходятся на поставки оружия. Президент Еврокомиссии также добавила, что такое единство действий стран является прецедентом, ранее никогда не отмеченным в истории.

Читайте также:

Зеленский заявил, что переживает из-за «выпадения Украины из фокуса»

СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине

Евросоюз озвучил сумму военной помощи Украине с начала СВО
#президент
#поставки
#ес
#евросоюз
#сво
#зеленский
#украина
#помощь
Читайте нас в
На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ
«Укрэнерго»: Ночные взрывы в южной части Украины повредили ТЭЦ
30 ноября 2023, 14:24

Фото: istock / AlexisZernescu

На юге Украины из-за ночных взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в телеграм -канале.

«Ночью артиллерийскими обстрелами была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования. », — сообщает компания. 
Отмечается, что теплоснабжение потребителей не останавливалось. 

 Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. 

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт ВСУ на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Зеленский приехал на Купянское направление, где штурмует армия России

Новости СВО: где ВСУ «кидают в мясо», какое село освободили ВС РФ

Зеленский заявил, что Украине вернуть Донбасс будет сложнее, чем Крым

#теплоснабжение
#тэц
#украина
#атака
#взрыв
Читайте нас в
Зеленский заявил, что переживает из-за «выпадения Украины из фокуса»
Зеленский: Украина выпала из фокуса из-за ситуации на Ближнем Востоке
30 ноября 2023, 14:24

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность тем, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Украина «выпала из фокуса». Об этом Зеленский сообщил в интервью агентству Киодо.
По информации агентства, украинский лидер сильно переживает, так как рост напряженности конфликта на Ближнем Востоке забирает на себя весь интерес мирового сообщества. 

Ранее секретарь СНБО страны Алексей Данилов заявил, что интерес западных союзников Киева к происходящему на Украине будет падать из-за обострения других мировых конфликтов. По его мнению, к снижению интереса к украинскому конфликту привела не только палестино-израильский конфликт, но и внутриполитические проблемы Соединенных Штатов Америки.

Читайте также:

«Пропадает интерес»: В СНБО Украины признали горькую правду о западных союзниках

СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине

Зеленский засомневался в перспективах вступления Украины в НАТО
#конфликт
#страны
#рост
#лидер
#украина
#израиль
#палестина
Читайте нас в
«Лучше обратиться к специалистам»: Как сложилась судьба разведчика после ранения на СВО
Раненый разведчик посоветовал идти к специалистам для возвращения к мирной жизни
30 ноября 2023, 13:58

Фото: istock / vadimguzhva

Российский разведчик Николай Голуб был серьезно ранение кассетным боеприпасом в зоне военной спецоперации. Он призвал обращаться к специалистам, чтобы как можно быстрее вернуться к мирной жизни. Об этом пишут РИА Новости.

Летом 2022 после перевода в Марьинку Голуб потерял ногу и домой вернулся только в начале зимы после завершения лечения в госпитале. Боец продолжительное время проходил реабилитацию в лагере «Перезагрузка» Народного фронта, получая психологическую помощь. 

«К мирной жизни адаптировался быстро, хотя среди моих товарищей есть и те, кому тяжело справляться с психологической нагрузкой. Лучше обратиться к специалистам», – заявил разведчик.
После восстановления сил Николай организовал военно-патриотический клуб для детей в Краснодарском крае.

Ранее в сети появилось видео уничтожения солдата Вооружённых сил Украины российским снайпером за один выстрел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Зеленский приехал на Купянское направление, где штурмует армия России

Новости СВО: где ВСУ «кидают в мясо», какое село освободили ВС РФ

Зеленский заявил, что Украине вернуть Донбасс будет сложнее, чем Крым
#помощь
#клуб
#новости
#ранение
#военные
Читайте нас в
Достижения.рф