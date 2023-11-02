В Запорожье майор СБУ соблазнил россиянку и вынудил её шпионить

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Соблазненную сотрудником СБУ 19-летнюю девушку задержали за шпионаж.
В Запорожье сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнюю девушку. Её подозревают в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины, пишет NEWS.ru.
Девушка обвиняется по статье о государственной измене. Ей может грозить грозит до 20 лет лишения свободы.
Обвиняемая собирала информацию о расположении российской техники и отправляла их майору украинской спецслужбы, который вёл с ней интимные переписки. К тому же мужчина обещал на ней жениться. Сообщается, что девушка была администратором Telegram-канал «Мелитополь — это Украина».
Ранее в Севастополе был задержан россиянин, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма.
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Девушка обвиняется по статье о государственной измене. Ей может грозить грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе был задержан россиянин, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма.
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Мария Фирсова