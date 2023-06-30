В Запорожье опровергли заявление Украины об эвакуации персонала с ЗАЭС

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Владимир Рогов назвал заявление военной разведки Украины об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что все сообщения украинской военной разведки об эвакуации сотрудников с ЗАЭС – ложь. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент станция функционирует в штатном режиме. Он подчеркнул, что персонал с достоинством выполняет все обязанности.
Напомним, некоторое время назад в официальном Telegram-канале главного управления разведки ВСУ появилась новость в том, что персоналу Запорожской АЭС якобы рекомендуется эвакуироваться в Крым.
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По его словам, в настоящий момент станция функционирует в штатном режиме. Он подчеркнул, что персонал с достоинством выполняет все обязанности.
«Все это ложь и информационный вброс с целью посеять панику. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, ее сотрудники с достоинством выполняют свои служебные обязанности, несмотря на угрозы и шантаж со стороны киевского террористического режима», - уверен Рогов.
Напомним, некоторое время назад в официальном Telegram-канале главного управления разведки ВСУ появилась новость в том, что персоналу Запорожской АЭС якобы рекомендуется эвакуироваться в Крым.
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Татьяна Лаврова