В Запорожье прогремело несколько взрывов

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В городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима прогремело не менее четырех взрывов. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов. Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для мирного населения», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ссылаясь на собственные источники, он сообщил, что в Запорожье прогремело не менее четырех взрывов. Он призвал местных жителей перейти в укрытие, подчеркнув, что город будет свободным от киевского режима.
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