В Запорожье рассказали об обороне ЗАЭС

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) тщательно подготовлена к возможной угрозе со стороны Киева: отработаны различные сценарии защиты, установлена прочная оборонительная линия, проведено минирование прибрежной территории. Об этом Евгений Балицкий, и.о. губернатора Запорожской области, рассказал корреспондентам РИА Новости.
«У нас разработаны планы, в рамках которых мы проводим учения как по химической, так и радиоактивной защите. Для этих целей у нас дежурит специализированный полк», - подчеркнул Балицкий.Врио губернатора также добавил, что специальные подразделения подготовлены к различным действиям противника, будь то высадка десанта на побережье или попытка прорыва диверсионных групп.
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