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В Запорожье рассказали об обороне ЗАЭС

Балицкий: сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева отработаны
10 августа 2023, 03:56

Фото: iStock/WangAnQi

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) тщательно подготовлена к возможной угрозе со стороны Киева: отработаны различные сценарии защиты, установлена прочная оборонительная линия, проведено минирование прибрежной территории. Об этом Евгений Балицкий, и.о. губернатора Запорожской области, рассказал корреспондентам РИА Новости.

«У нас разработаны планы, в рамках которых мы проводим учения как по химической, так и радиоактивной защите. Для этих целей у нас дежурит специализированный полк», - подчеркнул Балицкий.
Врио губернатора также добавил, что специальные подразделения подготовлены к различным действиям противника, будь то высадка десанта на побережье или попытка прорыва диверсионных групп.

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Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов
CNN: Киев передал Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов
10 августа 2023, 04:11

Фото: istockphoto/Standart

Украина предоставила Пентагону отчет о применении кассетных боеприпасов, полученных от США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в украинском правительстве.
В отчете приведены данные о количестве примененных боеприпасов и затронутых целях. Точные показатели, указанные в документе, источник не раскрыл.

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Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
10 августа 2023, 03:35

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВСУ произвели обстрел Донецка, используя снаряды калибра 155 миллиметров по стандартам НАТО. Об этом информируют в Telegram-канале представителей ДНР в рамках Совместного центра контроля и координации (СЦКК).
Под обстрел попали Петровский и Кировский районы. Зарегистрированы прилеты семи снарядов.

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#пво
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В МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине
МИД России: для урегулирования ситуации Украине надо прекратить боевые действия
10 августа 2023, 02:59

Фото: iStock/JARAMA

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что стабильное разрешение ситуации на Украине станет возможным, если Киев остановит военные операции и террористические акции. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что долгосрочное и надежное решение возможно только при условии остановки боевых действий и террористических атак со стороны киевской власти», — поделился он.
Галузин убежден, что для устойчивого урегулирования необходимо подтвердить основополагающие принципы суверенитета Украины, включая ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный характер. Дипломат также отметил важность признания новых территориальных границ и гарантирования демилитаризации и денацификации страны.

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В Киевской области произошли взрывы
Власти: в Киевской области произошли взрывы, зафиксирована работа системы ПВО
10 августа 2023, 02:53

Фото: iStock/FelixRenaud

В регионе Киева на Украине зарегистрированы взрывы. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Согласно данным властей, была зафиксирована активность системы противовоздушной обороны (ПВО).ъ

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Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ западной техники
Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ потеряли более 30% поставленной Западом техники
10 августа 2023, 01:59

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинская армия в районе специальных военных действий потеряла свыше 30% техники, полученной от Запада, а большая часть из оставшегося оборудования нуждается в ремонте. Об этом заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов на своей странице в Telegram.
«Западом предоставленная техника на 30% утеряна украинскими силами. Оставшаяся техника находится в стадии восстановления», — отметил Алаудинов.
Он также добавил, что Киев столкнулся с потерей своих наиболее подготовленных специалистов на всех фронтах. Из тех, кто остался, формируются новые войсковые подразделения, однако у Украины недостаточно времени на их полноценную подготовку.

«Мы следим за всем. Наша разведка фиксирует каждое движение. Мы постоянно в курсе и готовы к новому контрнаступлению», — завершил свое сообщение командир спецподразделения.
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В ВСУ признали способность России прорвать оборону под Купянском

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#россия
#деньги
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#всу
#киев
#разведка
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В ВСУ признали способность России прорвать оборону под Купянском
Генерал ВСУ Сырский признал способность ВС России прорвать оборону под Купянском
09 августа 2023, 23:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Силы России начали активные действия на Купянском участке в Харьковской области с целью преодолеть оборонительные линии Украины. Об этом сообщил глава сухопутных войск Украины, генерал Александр Сырский, передает Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
«Вражеские силы сформировали ударные группы. Их основная задача — проникнуть через наши оборонительные рубежи и дойти до Купянска. На фронте идут ожесточенные столкновения, и позиции менялись несколько раз за последнее время», — отметил генерал.
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В Харьковской области жителей призвали эвакуироваться

Скотт Риттер: Россия наступает, и этого нельзя изменить
#россия
#деньги
#байден
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Скотт Риттер: Россия наступает, и этого нельзя изменить
09 августа 2023, 21:21

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Россия перехватила инициативу на передовой после провала украинского контрнаступления. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скот Риттер.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom он констатировал: контрнаступление окончательно провалилось, ВСУ несут ужасающие потери, и этого уже никак нельзя изменить, исход предрешен. По словам Риттера, украинцы еще пытаются наступать, но пока им не удается даже приблизиться к передовой линии российской обороны. Они массово гибнут на минных полях.

Экс-разведчик также обратил внимание, что, используя неудачи атак противника, ВС России сами начинают переходить в наступление на некоторых участках. Украинцы потратили почти целое лето, чтобы продвинуться на сто-двести метров, а русские менее чем за неделю продвинулись на 11 километров в направлении Харькова, заключил Скотт Риттер. 

Недавно стало известно, что власти Купянского района Харьковской области призвали местных жителей эвакуироваться.

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#лето
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#всу
#контрнаступление
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В Харьковской области жителей призвали эвакуироваться
Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться
09 августа 2023, 21:02

Фото: iStock/JARAMA

Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Об этом он написал в своей социальной сети, приводит его слова издание «Страна.ua».
Канашевич обратился к местным жителям и заявил, что им необходимо принять взвешенное решение и выехать на безопасные территории страны.  

Рассуждая о реальной обстановке в населенных пунктах вблизи линии фронта, он заявил, что продолжаются обстрелы, которые провоцируют пожары. Глава администрации сообщил, что ежедневно приходит информация о жертвах. В связи с этим, он призвал жителей приграничных районов эвакуироваться. 

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Генерал ВСУ Кривонос: Огромные потери в армии породила некомпетентность Зеленского

В США считают, что Россия обладает необходимыми ресурсами для взятия Киева


#россия
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#украина
#всу
#Харьков
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Генерал ВСУ Кривонос: Огромные потери в армии породила некомпетентность Зеленского
09 августа 2023, 19:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Неспособность Зеленского управлять страной и грамотно выбирать военное руководство привела к катастрофическим потерям в армии. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире телеканала «Прямой» бывший военачальник с горечью отметил, что в то время, Украина теряет десятки тысяч убитыми и ранеными, когда миллионы украинцев покидают страну, власти занимаются укладкой асфальта и закупкой барабанов. Генерал прямо назвал киевское руководство дилетантами.

«Министр обороны не всегда понимает ситуацию, складывающуюся на фронте. Его назначение как раз показывает ошибку властей: то квнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист...», — сказал Кривонос.

По его словам, уровень подготовки многих украинских чиновников не соответствует занимаемым ими должностям. Это и привело к разгулу коррупции в стране и недоверию к властям среди населения.

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