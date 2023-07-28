В Запорожской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ

Фото: iStock/Alexey Tolmachov
В части Запорожской области, подконтрольной Киеву, прогремели взрывы. Об этом «Зеркало недели» сообщает в Телеграм-канале.
«Местные паблики сообщают про взрывы в области», — говорится в публикации.
Подробностей произошедшего украинское издание не приводит, также отсутствует информация о разрушениях и пострадавших. Отмечается, что в указанных регионах объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
Пушилин назвал число раненых жителей Донецка за сутки
Собянин заявил о попытке атаки украинского беспилотника в Москве
В Воронежской области сбит БПЛА самолётного типа
Диана Аванесян