В Запорожской области ракетным ударом уничтожены боевики Нацгвардии ВСУ

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При ракетном ударе по селу Дмитровка в Запорожской области ликвидированы боевики Нацгвардии ВСУ. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.
«Сегодня днём (15 ноября) на Запорожском направлении ракета прилетела в соседнее здание в селе Дмитровка, где размещалась Нацгвардия», - заявил Мосийчук.
Он подчеркнул, что при ракетном ударе погибло много бойцов Нацгвардии. При этом, по его словам, данную информацию ему уже подтвердили военные, находящиеся на месте.
Напомним, ранее стало известно, что несколько высокопоставленных украинских военных погибли при ракетном ударе во время проведения церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Димитрове Запорожской области.
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